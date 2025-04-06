Фофана пропустит остаток сезона

На сайтесообщили, что защитникуспешно перенес операцию на подколенном сухожилии.

Футболист пропустил практически всю зимнюю часть сезона из‑за аналогичной травмы, но в марте вернулся на поле. В четверг 24‑летний игрок был исключен из заявки команды на матч чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».

«Фофана в субботу успешно перенес операцию на подколенном сухожилии. Весли был обследован специалистами на этой неделе после того, как игрок получил травму мышцы. Было принято решение о необходимости операции.

Теперь футболист начнет восстановление и будет проходить реабилитацию с медицинским персоналом клуба в Кобхэме в течение ближайших недель», — сказано в заявлении синих.

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Ожидается, что Фофана пропустит остаток нынешнего сезона.