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    Фофана пропустит остаток сезона

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    На сайте «Челси» сообщили, что защитник Весли Фофана успешно перенес операцию на подколенном сухожилии.

    Весли Фофана
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    Весли Фофана

    Футболист пропустил практически всю зимнюю часть сезона из‑за аналогичной травмы, но в марте вернулся на поле. В четверг 24‑летний игрок был исключен из заявки команды на матч чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».

    «Фофана в субботу успешно перенес операцию на подколенном сухожилии. Весли был обследован специалистами на этой неделе после того, как игрок получил травму мышцы. Было принято решение о необходимости операции.

    Теперь футболист начнет восстановление и будет проходить реабилитацию с медицинским персоналом клуба в Кобхэме в течение ближайших недель», — сказано в заявлении синих.

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    Ожидается, что Фофана пропустит остаток нынешнего сезона.

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