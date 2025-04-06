Фофана пропустит остаток сезона

Весли Фофана Фото: globallookpress.com
Футболист пропустил практически всю зимнюю часть сезона из‑за аналогичной травмы, но в марте вернулся на поле. В четверг 24‑летний игрок был исключен из заявки команды на матч чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».
«Фофана в субботу успешно перенес операцию на подколенном сухожилии. Весли был обследован специалистами на этой неделе после того, как игрок получил травму мышцы. Было принято решение о необходимости операции.
Теперь футболист начнет восстановление и будет проходить реабилитацию с медицинским персоналом клуба в Кобхэме в течение ближайших недель», — сказано в заявлении синих.
Ожидается, что Фофана пропустит остаток нынешнего сезона.