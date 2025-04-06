Аморим: Секрет победы над «Сити»? Удача

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Секрет победы над "Сити"? Удача. В первой игре "Спортингу" очень повезло. Первый тайм мог закончиться 0:4, а мы выиграли 4:1.

Второй матч с "МЮ" был лучше, мы выиграли его во втором тайме. Они немного больше контролировали владение мячом, но мы боролись с "Манчестер Сити". Если мне нужно назвать вам одну вещь, то это, возможно, удача», — цитирует Аморима Goal.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» идет 13-м в таблице АПЛ. Клуб набрал 37 очков за 30 матчей. «Манчестер Сити» с 51 баллом идет на 5-й позиции.