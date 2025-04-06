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    Аморим: Секрет победы над «Сити»? Удача

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о предстоящем матче против «Манчестер Сити».

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Секрет победы над "Сити"? Удача. В первой игре "Спортингу" очень повезло. Первый тайм мог закончиться 0:4, а мы выиграли 4:1.

    Второй матч с "МЮ" был лучше, мы выиграли его во втором тайме. Они немного больше контролировали владение мячом, но мы боролись с "Манчестер Сити". Если мне нужно назвать вам одну вещь, то это, возможно, удача», — цитирует Аморима Goal.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» идет 13-м в таблице АПЛ. Клуб набрал 37 очков за 30 матчей. «Манчестер Сити» с 51 баллом идет на 5-й позиции.

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