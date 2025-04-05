Семак: «Локомотив» всегда опасен, очень крепкий соперник

Главный тренероценил игруперед очной встречей 23-го тура РПЛ.

«У нас на позиции Глушенкова будет играть Кассьерра. Это та позиция, которую мы ротируем в последнее время. Что касается Мостового, он давно уже заслужил право выйти в стартовом составе. Надеюсь, сегодня у него будет больше пространства. В таких матчах ему играть гораздо комфортнее.

Что касается отсутствия Мантуана, посмотрим, это шанс для других игроков проявить себя и показать тренерскому штабу, насколько они готовы конкурировать за место в стартовом составе.

"Локомотив" всегда опасен. Это быстрая команда, у них хорошие контратаки, стандарты. Есть индивидуально сильные игроки, которые могут решить исход матча. Это очень крепкий соперник. Посмотрим, насколько у нас сегодня получится сыграть хорошо», — сказал Семак «Матч ТВ».

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» начался в 17:30 мск. После 15-и минут игры счет так и не открыт — 0:0.