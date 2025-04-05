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    Мусаев: Видно, что в начале было нервно, знали, что «Зенит» потерял очки

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе своей команды в матче 23-го тура РПЛ против «Акрона» (1:0).

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
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    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «В первом тайме мы контролировали ситуацию, играли хорошо, но мало создали. Были хорошие моменты, нужно было улучшить открывания и доставлять мячи в штрафную. Плюс задняя линия должна была играть более активно, подниматься в центр, чтобы собирать больше вторых мячей. Во втором тайме помог быстрый гол, хорошо разыграли стандарт. Дальше было три 100% момента, чтобы забивать.

    Не забили, чуть нервная концовка, но не могу сказать, что соперник что‑то создал. Опасных моментов у "Акрона" за весь матч не припомню. Ожидалось, что игра будет сложная. Ребята молодцы, отдали все силы. Видно, что в начале было нервно. Знали, что "Зенит" потерял очки, много потерь у нас, но ребята проделали отличную работу, добились важной победы.

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    • Что испытываю, когда ваше имя скандируют трибуны? Чувствую поддержку от наших болельщиков всегда. Наверное, самый запоминающийся момент был, когда у нас в начале сезона было три ничьих, они тоже скандировали мое имя. Это очень приятно, в сложные моменты это хорошая поддержка. Ради этого мы и работаем», — сказал Мусаев «Матч ТВ».

    После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 52 очками в активе. «Быки» опережают «Зенит» (2-я строчка) на 5 пунктов.

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