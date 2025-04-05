«Краснодар» сыграет дома с «Акроном» в рамках 23-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Краснодар»

«Краснодар» с 49 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 22-го тура. Команда под руководством Мурада Мусаева одержала 14 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела одно поражение при разнице забитых и пропущенных мячей 44:13.

В крайнем туре чемпионата России «Краснодар» не оставил шансов «Факелу», разгромив воронежцев со счетом 5:0. Все голы были забиты во втором тайме — дублем отметился Олусегун, по голу оформили Кривцов, Сперцян и Козлов. До этого краснодарцы добились двух выездных побед подряд — над «Ростовом» (1:0) и «Пари НН» (3:0).

«Акрон»

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 22-х матчах. Команда из Тольятти одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 11 поражений, при этом разница забитых и пропущенных мячей составляет 28:41.

Команда Заура Тедеева потерпела два домашних поражения подряд — от «Ростова» (2:3) и ЦСКА (1:2). Однако до этого, в номинально гостевом матче на том же самарском стадионе, тольяттинцы обыграли «Крылья Советов» в волжском дерби — 2:0.

Личные встречи

В матче первого круга «Краснодар» разгромил соперника в гостях со счетом 5:2.

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