5 апреля в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Краснодар» и «Акрон». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Акрон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Краснодар»

Турнирное положение: команда из одноименного города является основным претендентом на то, чтобы выиграть золотые медали.

В настоящий момент краснодарцы имеют в своем активе 49 очков и занимают первое место в турнирной таблице.

В активе «быков» 44 забитых мяча и 13 пропущенных.

Последние матчи: в прошлых турах коллектив из Краснодара переиграл «Факел» (5:0), «Ростов» (1:0) и «Пари НН» (3:0).

Также «зеленые» покинули Кубок страны, уступив «Ахмату» (1:2).

Прогнозы и ставки на РПЛ

До этого же краснодарская команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

Не сыграют: дисквалифицирован Кевин Ленини.

Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева пока что очень хорошо выступает в текущем сезоне. Из Кубка «Краснодар» вылетел, поэтому теперь все силы может кинуть на чемпионат, где борется за чемпионство.

В этом сезоне «Краснодар» является фаворитом. У команды отличная игра, поэтому никто не удивится, если именно он и станет чемпионом.

«Акрон»

Турнирное положение: тольяттинская команда является крепким середняком текущего розыгрыша российского чемпионата.

Сейчас у акроновцев 25 зачетных баллов и девятая строчка в турнирной таблице.

Коллектив из Тольятти за 22 матча смог забить всего 28 мячей, а пропустил целых 41.

Последние матчи: в прошлых турах тольяттинцы уступили «Ростову» (2:3) и ЦСКА (1:2).

До этого же «Акрон» проиграл «Спартаку» (2:3) и вылетел с Кубка России.

Лишь перед этим подопечные Заурбека Тедеева смогли победить «Крылья Советов» (2:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: по сути, «Акрон» уже ни за что не борется в этом сезоне. Команда, скорее всего, обезопасила себя от вылета и может чувствовать себя спокойно.

Учитывая, что это первый сезон для команды в РПЛ, то его точно можно назвать удачным.

Статистика для ставок

«Краснодар» выиграл 3 последних матча в РПЛ

«Акрон» выиграл только 1 из последних 5 матчей

в последней очной игре «Краснодар» переиграл «Акрон» со счетом 5:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.80, а победа «Акрона» — в 6.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.63 и 2.30.

Прогноз: «Краснодар» сильнее соперника и точно должен побеждать в этой игре.

Ставка: победа «Краснодара» с форой-1,5 за 2.17.

Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому ждем много голов.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.45.