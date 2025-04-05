Краснодар
Акрон
«Краснодар»
Турнирное положение: команда из одноименного города является основным претендентом на то, чтобы выиграть золотые медали.
В настоящий момент краснодарцы имеют в своем активе 49 очков и занимают первое место в турнирной таблице.
Краснодар — Акрон: коэффициенты букмекеров
В активе «быков» 44 забитых мяча и 13 пропущенных.
Последние матчи: в прошлых турах коллектив из Краснодара переиграл «Факел» (5:0), «Ростов» (1:0) и «Пари НН» (3:0).
Также «зеленые» покинули Кубок страны, уступив «Ахмату» (1:2).
До этого же краснодарская команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1).
Не сыграют: дисквалифицирован Кевин Ленини.
Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева пока что очень хорошо выступает в текущем сезоне. Из Кубка «Краснодар» вылетел, поэтому теперь все силы может кинуть на чемпионат, где борется за чемпионство.
В этом сезоне «Краснодар» является фаворитом. У команды отличная игра, поэтому никто не удивится, если именно он и станет чемпионом.
«Акрон»
Турнирное положение: тольяттинская команда является крепким середняком текущего розыгрыша российского чемпионата.
Сейчас у акроновцев 25 зачетных баллов и девятая строчка в турнирной таблице.
Коллектив из Тольятти за 22 матча смог забить всего 28 мячей, а пропустил целых 41.
Последние матчи: в прошлых турах тольяттинцы уступили «Ростову» (2:3) и ЦСКА (1:2).
До этого же «Акрон» проиграл «Спартаку» (2:3) и вылетел с Кубка России.
Лишь перед этим подопечные Заурбека Тедеева смогли победить «Крылья Советов» (2:0).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: по сути, «Акрон» уже ни за что не борется в этом сезоне. Команда, скорее всего, обезопасила себя от вылета и может чувствовать себя спокойно.
Учитывая, что это первый сезон для команды в РПЛ, то его точно можно назвать удачным.
Статистика для ставок
- «Краснодар» выиграл 3 последних матча в РПЛ
- «Акрон» выиграл только 1 из последних 5 матчей
- в последней очной игре «Краснодар» переиграл «Акрон» со счетом 5:2
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.80, а победа «Акрона» — в 6.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.63 и 2.30.
- 1.86Пари НН — Оренбург: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.85Аугсбург — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.50Брест — Монако: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Краснодар» сильнее соперника и точно должен побеждать в этой игре.
Ставка: победа «Краснодара» с форой-1,5 за 2.17.
Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому ждем много голов.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.45.