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    Будут ли у «Краснодара» проблемы с «Акроном»?

    Краснодар — Акрон: прогноз и ставка за 2.17 на РПЛ 5 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Акрон»
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    Александр Черников («Краснодар»)
    5 апреля в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Краснодар» и «Акрон». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Акрон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Апреля 2025 года

    Краснодар

  • Краснодар
    •  Краснодар 19:45 Акрон

    Акрон

  • Тольятти
    •

    «Краснодар»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является основным претендентом на то, чтобы выиграть золотые медали.

    В настоящий момент краснодарцы имеют в своем активе 49 очков и занимают первое место в турнирной таблице.

    Краснодар — Акрон: коэффициенты букмекеров

    В активе «быков» 44 забитых мяча и 13 пропущенных.

    Последние матчи: в прошлых турах коллектив из Краснодара переиграл «Факел» (5:0), «Ростов» (1:0) и «Пари НН» (3:0).

    Также «зеленые» покинули Кубок страны, уступив «Ахмату» (1:2).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    До этого же краснодарская команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

    Не сыграют: дисквалифицирован Кевин Ленини.

    Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева пока что очень хорошо выступает в текущем сезоне. Из Кубка «Краснодар» вылетел, поэтому теперь все силы может кинуть на чемпионат, где борется за чемпионство.

    В этом сезоне «Краснодар» является фаворитом. У команды отличная игра, поэтому никто не удивится, если именно он и станет чемпионом.

    «Акрон»

    Турнирное положение: тольяттинская команда является крепким середняком текущего розыгрыша российского чемпионата.

    Сейчас у акроновцев 25 зачетных баллов и девятая строчка в турнирной таблице.

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    • Коллектив из Тольятти за 22 матча смог забить всего 28 мячей, а пропустил целых 41.

    Последние матчи: в прошлых турах тольяттинцы уступили «Ростову» (2:3) и ЦСКА (1:2).

    До этого же «Акрон» проиграл «Спартаку» (2:3) и вылетел с Кубка России.

    Лишь перед этим подопечные Заурбека Тедеева смогли победить «Крылья Советов» (2:0).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: по сути, «Акрон» уже ни за что не борется в этом сезоне. Команда, скорее всего, обезопасила себя от вылета и может чувствовать себя спокойно.

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    Учитывая, что это первый сезон для команды в РПЛ, то его точно можно назвать удачным.

    Статистика для ставок

    • «Краснодар» выиграл 3 последних матча в РПЛ

    • «Акрон» выиграл только 1 из последних 5 матчей

    • в последней очной игре «Краснодар» переиграл «Акрон» со счетом 5:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.80, а победа «Акрона» — в 6.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.63 и 2.30.

    Прогноз: «Краснодар» сильнее соперника и точно должен побеждать в этой игре.

    Ставка: победа «Краснодара» с форой-1,5 за 2.17.

    Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому ждем много голов.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.45.

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