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    Гол Панталеана обеспечил «Краснодару» победу над «Акроном»

    «Краснодар» — «Акрон»: счет матча 1:0, обзор голов

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    «Краснодар» одолел «Акрон» (1:0) в матче 23-го тура российской Премьер-лиги.

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    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче «быки» забили на 50-й минуте, отличился Кайо Панталеан.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Акрон 1:0
    Гол: 1:0 Кайо (50') Краснодар: Станислав Агкацев, Лукас Оласа, Кайо, Никита Кривцов, Александр Черников, Эдуард Сперцян (Данила Козлов, 75'), Диего Силва, Олакунле Олусегун (Мозес Кобнан, 59'), Джон Кордоба, Gonzalez G. (Сергей Петров, 81'), Joao Batxi Акрон: Сергей Волков, Вячеслав Бардыбахин (Стефан Лонча, 59'), Родриго Эсковаль, Роберто Фернандес, Владимир Москвичёв (Шерзод Эсанов, 70'), Алекса Джурашович (Сергей Грибов, 86'), Солтмурад Бакаев (Артур Галоян, 70'), Артём Дзюба, Дмитрий Пестряков, Nedelcearu I., Djakovac I. (Владимир Хубулов, 59')

    После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 52 очками в активе. «Акрон» — на 9-й строчке (25 баллов).

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