«Брест» — «Монако»: счет матча 2:1, обзор голов

в гостевом матче 28-го тура Лиги 1 потерпел поражение от— 1:2.

В первом тайме «Брест» открыл счет на 42-й минуте после автогола вратаря «монегасков» Филиппа Кена.

Во второй половине «Монако» смог забить с пенальти, который реализовал Деннис Закария на 63-й минуте, но хозяева благодаря точному удару Махди Камары на 94-й минуте вырвали победу.

Футбол. Франция. Лига 1 Брест — Монако 2:1 Голы: 1:0 Филипп Кён (автогол) (42'), 1:1 Денис Закария (пенальти) (63'), 2:1 Махди Камара (90 + 4') Брест: Марко Бизот, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Абдулайе Ндиайе, Массадио Айдара, Махди Камара, Пьерр Лис-Мелу, Уго Маньетти (Камори Думбия, 77'), Матиас Перейра Лаж (Ромен дель Кастильо, 84'), Людовик Ажорк, Абдалла Сима (Мама Бальде, 78') Монако: Филипп Кён, Каю Энрике, Кристиан Мависса, Тило Керер (Вандерсон, 46'), Уилфрид Синго, Денис Закария, Магнес Аклиуше (Александр Головин, 81'), Брил Эмболо (Фоларин Балогун, 86'), Мика Биерет, Такуми Минамино (Элисс Бен-Сегир, 46'), Ламин Камара (Moatasem Al Musrati, 73') Предупреждения: Брил Эмболо (17'), Брендан Шардонне (30'), Махди Камара (44'), Кенни Лала (64'), Ламин Камара (64')

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был заявлен на матч, но на поле не вышел.

Календарь и таблица Лиги 1

«Монако» остается на 2-м месте с 50 баллами в активе, «Брест» (43) — восьмой.