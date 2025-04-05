«Брест» — «Монако»: счет матча 2:1, обзор голов

Филипп Кен Фото: globallookpress.com
В первом тайме «Брест» открыл счет на 42-й минуте после автогола вратаря «монегасков» Филиппа Кена.
Во второй половине «Монако» смог забить с пенальти, который реализовал Деннис Закария на 63-й минуте, но хозяева благодаря точному удару Махди Камары на 94-й минуте вырвали победу.
Футбол. Франция. Лига 1
Брест — Монако 2:1
Голы: 1:0 Филипп Кён (автогол) (42'), 1:1 Денис Закария (пенальти) (63'), 2:1 Махди Камара (90 + 4') Брест: Марко Бизот, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Абдулайе Ндиайе, Массадио Айдара, Махди Камара, Пьерр Лис-Мелу, Уго Маньетти (Камори Думбия, 77'), Матиас Перейра Лаж (Ромен дель Кастильо, 84'), Людовик Ажорк, Абдалла Сима (Мама Бальде, 78') Монако: Филипп Кён, Каю Энрике, Кристиан Мависса, Тило Керер (Вандерсон, 46'), Уилфрид Синго, Денис Закария, Магнес Аклиуше (Александр Головин, 81'), Брил Эмболо (Фоларин Балогун, 86'), Мика Биерет, Такуми Минамино (Элисс Бен-Сегир, 46'), Ламин Камара (Moatasem Al Musrati, 73') Предупреждения: Брил Эмболо (17'), Брендан Шардонне (30'), Махди Камара (44'), Кенни Лала (64'), Ламин Камара (64')
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был заявлен на матч, но на поле не вышел.
«Монако» остается на 2-м месте с 50 баллами в активе, «Брест» (43) — восьмой.