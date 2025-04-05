1-й таймБарселона — БетисОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин Ямаль«Барселона» — «Бетис». Онлайн
  • 22:06
    • Квартальнов: Мы шли к этому, хотели выйти дальше
  • 21:57
    • «Монако» в гостях проиграл «Бресту»
  • 21:40
    • Гол Панталеана обеспечил «Краснодару» победу над «Акроном»
    Все новости спорта

    «Монако» в гостях проиграл «Бресту»

    «Брест» — «Монако»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монако Брест
    «Монако» в гостевом матче 28-го тура Лиги 1 потерпел поражение от «Бреста» — 1:2.

    Филипп Кен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Филипп Кен

    В первом тайме «Брест» открыл счет на 42-й минуте после автогола вратаря «монегасков» Филиппа Кена.

    Во второй половине «Монако» смог забить с пенальти, который реализовал Деннис Закария на 63-й минуте, но хозяева благодаря точному удару Махди Камары на 94-й минуте вырвали победу.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Брест — Монако 2:1
    Голы: 1:0 Филипп Кён (автогол) (42'), 1:1 Денис Закария (пенальти) (63'), 2:1 Махди Камара (90 + 4') Брест: Марко Бизот, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Абдулайе Ндиайе, Массадио Айдара, Махди Камара, Пьерр Лис-Мелу, Уго Маньетти (Камори Думбия, 77'), Матиас Перейра Лаж (Ромен дель Кастильо, 84'), Людовик Ажорк, Абдалла Сима (Мама Бальде, 78') Монако: Филипп Кён, Каю Энрике, Кристиан Мависса, Тило Керер (Вандерсон, 46'), Уилфрид Синго, Денис Закария, Магнес Аклиуше (Александр Головин, 81'), Брил Эмболо (Фоларин Балогун, 86'), Мика Биерет, Такуми Минамино (Элисс Бен-Сегир, 46'), Ламин Камара (Moatasem Al Musrati, 73') Предупреждения: Брил Эмболо (17'), Брендан Шардонне (30'), Махди Камара (44'), Кенни Лала (64'), Ламин Камара (64')

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был заявлен на матч, но на поле не вышел.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Монако» остается на 2-м месте с 50 баллами в активе, «Брест» (43) — восьмой.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» взломает оборону соперника?
  • «Барселона» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Манчестер — красный или голубой?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Бергамаски быстро добьются своего
  • «Аталанта» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 6 апреля
  • Завтра в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Брентфорд — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Адмирал — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры