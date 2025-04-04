РПЛ. «Локомотив» примет «Зенит», «Краснодар» сыграет с «Акроном», ЦСКА — «Динамо» М

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    Обзор матчей 23-го тура российской Премьер-лиги

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    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»
    Матчи 23-го тура российской Премьер-лиги состоятся с 4 по 6 апреля.

    «Пари НН» — «Оренбург» 1:2

    «Оренбург» на чужом поле одолел «Пари НН» (2:1) в матче 23-го тура российской Премьер-лиги.

    В составе гостей голы записали на свой счет Артём Касимов на 24-й минуте и Брайан Мансилья на 45+1-й минуте.

    У «Пари НН» единственный гол забил Тьяго Весино на 45+7-й минуте с пенальти.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Оренбург 1:2
    Голы: 0:1 Артем Касимов (24'), 0:2 Брайан Мансилья (45+1'), 1:2 Vecino T. (пенальти) (45+7') Пари НН: Никита Медведев, Свен Карич, Виктор Александров, Станислав Магкеев, Лука Тичич (Константин Марадишвили, '), Александр Трошечкин (Никита Ермаков, 58'), Валерий Царукян (Никита Каккоев, 74'), Александр Эктов, Хуан Мануэль Боселли, Вячеслав Грулёв (Castillo J., 58'), Vecino T. (Александр Кокшаров, 46') Оренбург: Богдан Москвичёв, Алексей Татаев, Артем Касимов (Ярослав Михайлов, 37'), Данила Прохин, Максим Сидоров, Иван Башич, Дмитрий Рыбчинский, Казымджан Караташ, Брайан Мансилья (Revazov A., 85'), Эмирджан Гюрлюк (Химми Марин, 46'), Максим Савельев (Саид Сахархизан, ')

    После этого матча «Оренбург» занимает 15-е место в таблице РПЛ с 14 очками в активе. «Пари НН» — на 13-й строчке (19).

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