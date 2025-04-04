В матче 23-го тура российской Премьер-лигипримет. Матч запланирован на 4 апреля 19:00 мск.

Обе команды проводят мягко говоря не лучший сезон. «Пари» находится в зоне стыков. При этом победа позволит клубу временно ее покинуть. А вот «Оренбург» останется в зоне вылета. Сейчас он последний в таблице.

Оба клуба проиграли в прошлом туре. Хозяева уступили в трех последних матчах, а гости потерпели поражение в 4 из 5 поединков. Если говорить об очных встречах, то в первом круге «Пари НН» выиграл 2:1.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Сайт LiveSport.Ru предлагает прогноз на голы.

предлагает прогноз на голы. Букмекеры дают на «Пари НН» 2.14, а на победу «Оренбурга» — 3.45. На ничью можно поставить за 3.40.

Ставка ИИ — ничейный результат со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.