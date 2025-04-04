Обе команды проводят мягко говоря не лучший сезон. «Пари» находится в зоне стыков. При этом победа позволит клубу временно ее покинуть. А вот «Оренбург» останется в зоне вылета. Сейчас он последний в таблице.
Оба клуба проиграли в прошлом туре. Хозяева уступили в трех последних матчах, а гости потерпели поражение в 4 из 5 поединков. Если говорить об очных встречах, то в первом круге «Пари НН» выиграл 2:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Сайт LiveSport.Ru предлагает прогноз на голы.
- Букмекеры дают на «Пари НН» 2.14, а на победу «Оренбурга» — 3.45. На ничью можно поставить за 3.40.
- Ставка ИИ — ничейный результат со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.
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