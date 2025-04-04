4 апреля в 23-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Пари НН» и «Оренбург». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Оренбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Пари НН»

Турнирное положение: сейчас команда Виктора Гончаренко располагается в таблице РПЛ на 13-м месте с 19 очками.

Последние матчи: прошла игра сложила для «Пари НН» очень неудачно, команда абсолютно по делу уступила на выезде «Химкам» со счетом 0:2, показав очень слабую игру в атаке. Соперник напротив создал немало моментов и два из них реализовал, забив в каждом из таймов.

Ранее было поражение в гостях от «Рубина» (0:1) и дома от «Краснодара» (0:3).

Не сыграют: травмирован — Майга (п).

Состояние команды: в четырех матчах весенней части сезона РПЛ «Пари НН» выиграл всего один матч в 19-м туре, а затем потерпел три поражения кряду. Как итог, нижегородцы опустились уже в зону стыковых матчей.

Качественные по именам приобретения (Грулев, Кокшаров, Кастильо) пока не сильно усилили команду, в атаке как было много проблем с реализацией и созданием моментов, так они никуда и не делись.

«Оренбург»

Турнирное положение: после 22 туров «Оренбург» замыкает таблицу РПЛ с 11 очками.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: матч против московского «Динамо» (1:5) для дружины Владимира Слишковича откровенно не удался. Команда дала бело-голубым слишком много свободных зон, чем быстрые нападающие соперника отлично воспользовались, забив пять мячей. «Оренбург» смог забить только в концовке встречи усилиями Сахаркизяна.

До этого была домашняя победа над «Факелом» (1:0) и поражение дома от «Ростова» (1:2).

Не сыграют: травмирован — Флорентин (п).

Состояние команды: за восемь туров до конца чемпионата «Оренбург» имеет минимальные шансы спастись. Сейчас отставание от зоны стыковых матчей составляет 8 очков, отыграть его против заметно прибавивших конкурентов будет очень сложно.

Да и команда Слишковича сейчас не производит впечатление клуба, которому это под силу. Наряду с «Факелом» это слабейшие коллективы в лиге.

Статистика для ставок

В первом круге «Пари НН» выиграл в гостях со счетом 2:1

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами с одинаковым результатом 3:1

В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Оренбургом» (1:0, 2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Пари НН» дают 2,17, а на «Оренбурга» — 3,60, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,86, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

Прогноз: оба клуба получили по ушам в прошлом туре, поэтому в первую очередь позаботятся о защите собственных ворот. «Пари НН» неожиданно для себя опустился в зону стыков, игроки и Гончаренко начинают нервничать и, вероятно, будет играть в более осторожный футбол. «Оренбург» сейчас очень слаб, чтобы много забивать.

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,86.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть следующий вариант.

Дополнительная ставка: в первом тайме голов не будет за 3,0.