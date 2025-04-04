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    Пари НН — Оренбург: прогноз ставки на РПЛ 4 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Оренбург»
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    Николай Калинский — полузащитник «Пари НН»
    4 апреля в 23-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Пари НН» и «Оренбург». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Оренбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Апреля 2025 года

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 19:00 Оренбург

    Оренбург

  • Оренбург
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    «Пари НН»

    Турнирное положение: сейчас команда Виктора Гончаренко располагается в таблице РПЛ на 13-м месте с 19 очками.

    Последние матчи: прошла игра сложила для «Пари НН» очень неудачно, команда абсолютно по делу уступила на выезде «Химкам» со счетом 0:2, показав очень слабую игру в атаке. Соперник напротив создал немало моментов и два из них реализовал, забив в каждом из таймов.

    Пари НН — Оренбург: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение в гостях от «Рубина» (0:1) и дома от «Краснодара» (0:3).

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    • Не сыграют: травмирован — Майга (п).

    Состояние команды: в четырех матчах весенней части сезона РПЛ «Пари НН» выиграл всего один матч в 19-м туре, а затем потерпел три поражения кряду. Как итог, нижегородцы опустились уже в зону стыковых матчей.

    Качественные по именам приобретения (Грулев, Кокшаров, Кастильо) пока не сильно усилили команду, в атаке как было много проблем с реализацией и созданием моментов, так они никуда и не делись.

    «Оренбург»

    Турнирное положение: после 22 туров «Оренбург» замыкает таблицу РПЛ с 11 очками.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: матч против московского «Динамо» (1:5) для дружины Владимира Слишковича откровенно не удался. Команда дала бело-голубым слишком много свободных зон, чем быстрые нападающие соперника отлично воспользовались, забив пять мячей. «Оренбург» смог забить только в концовке встречи усилиями Сахаркизяна.

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    До этого была домашняя победа над «Факелом» (1:0) и поражение дома от «Ростова» (1:2).

    Не сыграют: травмирован — Флорентин (п).

    Состояние команды: за восемь туров до конца чемпионата «Оренбург» имеет минимальные шансы спастись. Сейчас отставание от зоны стыковых матчей составляет 8 очков, отыграть его против заметно прибавивших конкурентов будет очень сложно.

    Да и команда Слишковича сейчас не производит впечатление клуба, которому это под силу. Наряду с «Факелом» это слабейшие коллективы в лиге.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Пари НН» выиграл в гостях со счетом 2:1

    • В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами с одинаковым результатом 3:1

    • В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Оренбургом» (1:0, 2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Пари НН» дают 2,17, а на «Оренбурга» — 3,60, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,86, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

    Прогноз: оба клуба получили по ушам в прошлом туре, поэтому в первую очередь позаботятся о защите собственных ворот. «Пари НН» неожиданно для себя опустился в зону стыков, игроки и Гончаренко начинают нервничать и, вероятно, будет играть в более осторожный футбол. «Оренбург» сейчас очень слаб, чтобы много забивать.

    Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,86.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть следующий вариант.

    Дополнительная ставка: в первом тайме голов не будет за 3,0.

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    Пари НН — Оренбург: прогноз и ставка за 1.86, статистика, коэффициенты матча 04.04.202519:00. В матче проблемных команд не стоит ждать много голов
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