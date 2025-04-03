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    Мареска: Санчо может играть лучше

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    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска оценил игру полузащитника команды Джейдона Санчо.

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «Я люблю всех игроков, которые есть у нас. Но в данный момент нам важно хорошо финишировать, а не думать о следующем сезоне. Именно на этом я всецело сосредоточен. Я хочу, чтобы все имеющиеся здесь игроки были счастливы.

    Для меня ситуация Джейдона остается без изменений. В плане показателей он может играть лучше.

    Но это касается не только Джейдона — у нас есть и другие игроки в той же ситуации. Мне не нужно делать ему внушение — я разговариваю с ним каждый день, мы только вчера беседовали.

    "Он должен продолжать стараться изо всех сил до самого конца", — цитирует Мареску Sky Sports.

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    В нынешнем сезоне вингер провел за "Челси" 27 матчей, забил 2 гола и сделал 9 голевых передач.

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