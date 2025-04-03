Мареска: Санчо может играть лучше

Главный тренероценил игру полузащитника команды

«Я люблю всех игроков, которые есть у нас. Но в данный момент нам важно хорошо финишировать, а не думать о следующем сезоне. Именно на этом я всецело сосредоточен. Я хочу, чтобы все имеющиеся здесь игроки были счастливы.

Для меня ситуация Джейдона остается без изменений. В плане показателей он может играть лучше.

Но это касается не только Джейдона — у нас есть и другие игроки в той же ситуации. Мне не нужно делать ему внушение — я разговариваю с ним каждый день, мы только вчера беседовали.

"Он должен продолжать стараться изо всех сил до самого конца", — цитирует Мареску Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

В нынешнем сезоне вингер провел за "Челси" 27 матчей, забил 2 гола и сделал 9 голевых передач.