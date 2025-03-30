«Наполи» — «Милан»: счет матча 2:1, обзор голов

одолел(2:1) в матче 30-го тура итальянской Серии А.

В составе неаполитанцев голы записали на свой счет Маттео Политано на 2-й минуте и Ромелу Лукаку на 19-й минуте.

У «Милана» единственный гол забил Лука Йович на 84-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Милан 2:1 Голы: 1:0 Маттео Политано (2'), 2:0 Ромелу Лукаку (19'), 2:1 Лука Йович (84') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Буонджорно, Амир Ррахмани, Матиас Оливера, Билли Гилмор, Андре Франк Замбо Ангисса (Филип Биллинг, 65'), Станислав Лоботка (Жуан Жесус, 81'), Маттео Политано (Паскуале Маццокки, 85'), Ромелу Лукаку (Джованни Симеоне, 85'), Давид Нерес (Сириль Нгонж, 85') Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Страхиня Павлович, Кайл Уолкер (Alejandro Jimenez, 79'), Тейьяни Рейндерс, Кристиан Пулишич (Лука Йович, 79'), Варрен Бондо (Рафаэл Леау, 46'), Юссуф Фофана, Маттео Габбиа, Тэмми Абрахам (Сантьяго Хименес, 55'), Жоау Фелиш (Самуэль Чуквезе, 55') Предупреждения: Ромелу Лукаку (40'), Antonio Conte (76'), Alejandro Jimenez (90')

После этого матча «Наполи» занимает 2-е место с 64 очками в активе. «Милан» — на 9-й строчке (47).