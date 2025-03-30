«Атлетик» — «Осасуна»: счет матча 0:0, обзор

В матче 29-го тура испанской Примерысыграли вничью.

Команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Футбол. Испания. Примера Атлетик — Осасуна 0:0 Атлетик: Унай Симон, Оскар де Маркос (Андони Горосабель, 58'), Унай Нуньес (Айтор Паредес, 82'), Йерай Альварес, Юри Берчиче, Микель Хаурегисар, Беньят Прадос (Унаи Гомес, 58'), Иньяки Уильямс, Алехандро Беренгер (Peio Canales, 82'), Нико Уильямс, Maroan Sannadi (Горка Гурусета, 69') Осасуна: Айтор Фернандес, Абель Бретонес, Хорхе Эррандо, Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Хесус Аресо (Рубен Пенья, 75'), Аймар Орос (Хосе Арнаис, 89'), Хон Монкайола (Пабло Ибаньес, 75'), Лукас Торро, Рубен Гарсия (Мойсес Гомес, 69'), Анте Будимир (Рауль Гарсия, 89') Предупреждения: Унай Нуньес (38'), Алехандро Катена (45')

У «Атлетика» стало 53 очка и четвертое место. В активе «Осасуны» 34 балла и 14-я строчка.

Календарь и таблица испанской Примеры

В параллельной игре «Валенсия» минимально одолела «Мальорку» со счетом 1:0.

Судьбу противостояния решил точный удар Диего Лопеса на 50-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Валенсия — Мальорка 1:0 Гол: 1:0 Диего Лопес (50') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Диего Лопес (Фран Перес, 66'), Димитри Фулкье, Сесар Таррега, Кристьян Москера, Андре Алмейда (Рафаэль Мир Висенте, 75'), Хави Герра (Пепелу, 66'), Луис Риоха (Хесус Васкес Алькальде, 90'), Садик Умар (Муктар Дьякаби, 75'), Jose Gayà, Enzo Barrenechea Мальорка: Доминик Грейф, Антонио Латорре (Хоан Мохика, 80'), Хосе Копете, Антонио Раильо, Давид Лопес (Валери Фернандес, 80'), Пабло Маффео, Такума Асано (Дани Родригес, 73'), Серхи Дардер (Marc Domenec, 73'), Мануэль Морланес, Саму Кошта (Антонио Санчес, 80'), Абдон Пратс Предупреждения: Антонио Раильо (12'), Jagoba Arrasate (43'), Серхи Дардер (45 + 1'), Саму Кошта (76'), Луис Риоха (84'), Enzo Barrenechea (85'), Carlos Corberan (90 + 4'), Димитри Фулкье (90 + 4'), Jose Gayà (90 + 7'), Дани Родригес (90 + 10')

«Валенсия» смогла набрать 31 очко и поднялась на 15-ю строчку. У «Мальорки» осталось 40 баллов и восьмое место.