Тудор: У меня есть желание работать, добиваться успеха, достичь цели, которую мы все знаем

Новый главный тренервысказался о своем назначении на этот пост.

«Сначала я хотел бы поблагодарить Кристиано Джунтоли и весь клуб за эту возможность, за шанс тренировать этот великий клуб. Сделаю все возможное, я не хочу никого разочаровывать, хочу сделать правильную работу.

Эмоции у меня, конечно, присутствуют, потому что "Ювентус" — это клуб, в который каждый хотел бы перейти и тренировать. У меня есть желание работать, добиваться успеха, достичь цели, которую мы все знаем.

Я верю в эту команду, потому что в ней сильные футболисты, и мы знаем, какой сейчас момент, и времени на работу мало.

В своей жизни я никогда не искал оправданий, я искал вызовы. Я жду, что игроки тоже возьмут на себя ответственность. Давайте начнем вот так», — цитирует Тудора пресс-служба «Ювентуса».

Календарь и таблица Серии А

Игор Тудор выступал в составе «старой синьоры» на позиции центрального защитника с 1998 по 2007 год. Сейчас ему 46 лет. Тренерскую карьеру он начинал в юношеской команде «Ювентуса». Дальше он работал в «Марселе», «Лацио», «Вероне», «Удинезе» и других клубах.