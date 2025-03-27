ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дин ХёйсенКак Дин Хёйсен отказал «Реалу» — и стал новым героем Испании
    Все новости спорта

    Спортди «Ювентуса»: Тудор останется в команде до конца сезона, затем мы сядем за стол переговоров

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус
    Спортивный директор «Ювентуса» Кристиан Джунтоли высказался о деталях контракта с новым наставником команды Игором Тудором.

    Игор Тудор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игор Тудор

    «Я хотел бы поблагодарить Мотту и весь его штаб за преданность делу в эти месяцы. Наши отношения останутся прекрасными. Уверен, что его ждет блестящая карьера.

    Тудор останется с нами до конца сезона, включая клубный чемпионат мира, а затем сядем за стол переговоров, чтобы обсудить будущее, которое мы надеемся связать с ним. Сохраняем уверенность в будущем, потому что у нас молодая команда, и это может гарантировать нам конкурентоспособность», — цитирует Джунтоли пресс‑служба «Ювентуса».

    Календарь и таблица Серии А

    Игор Тудор выступал в составе «старой синьоры» на позиции центрального защитника с 1998 по 2007 год. Сейчас ему 46 лет. Тренерскую карьеру он начинал в юношеской команде «Ювентуса». Дальше он работал в «Марселе», «Лацио», «Вероне», «Удинезе» и других клубах.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хватит ли у «Барселоны» сил на «Осасуну»?
  • «Барселона» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Москвичи начнут серию с победы
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • «Локомотив» проведет скромный матч
  • «Локомотив» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.05
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 22:002025
    •  1.87
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Байер — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры