Спортди «Ювентуса»: Тудор останется в команде до конца сезона, затем мы сядем за стол переговоров

Спортивный директорвысказался о деталях контракта с новым наставником команды

«Я хотел бы поблагодарить Мотту и весь его штаб за преданность делу в эти месяцы. Наши отношения останутся прекрасными. Уверен, что его ждет блестящая карьера.

Тудор останется с нами до конца сезона, включая клубный чемпионат мира, а затем сядем за стол переговоров, чтобы обсудить будущее, которое мы надеемся связать с ним. Сохраняем уверенность в будущем, потому что у нас молодая команда, и это может гарантировать нам конкурентоспособность», — цитирует Джунтоли пресс‑служба «Ювентуса».

Календарь и таблица Серии А

Игор Тудор выступал в составе «старой синьоры» на позиции центрального защитника с 1998 по 2007 год. Сейчас ему 46 лет. Тренерскую карьеру он начинал в юношеской команде «Ювентуса». Дальше он работал в «Марселе», «Лацио», «Вероне», «Удинезе» и других клубах.