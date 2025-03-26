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    Тарханов возвращается в «Урал»

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    Известный российский тренер Александр Тарханов принял приглашение работать в клубе Первой лиги «Урале».

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «Мы в отличных отношениях с Александром Федоровичем, дружим с ним. Его опыт и профессионализм точно будут востребованы нашей системой подготовки молодежи. Я очень рад, что этот специалист снова с нами», — сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

    «Я люблю "Урал" и Екатеринбург, поэтому быстро принял предложение Григория Викторовича. Буду помогать тренерам в подготовке ребят 2008, 2010 и 2011 годов рождения. Уральский регион богат талантами, нужно помочь им пробиться в большой спорт», — добавил Тарханов.

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    Напомним, 70-летний специалист был главным тренером «Урала» (2013-2015 и 2016-2019). Сейчас команда из Екатеринбурга играет в Первой лиге и идет там на пятом месте с 42 очками.

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