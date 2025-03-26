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    Кроос: Я решил уйти после многочисленных разговоров с семьей

    Футбол Сборная Германии Футбол Германии
    Экс-футболист мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о том, как он решил повесить бутсы на гвоздь.

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    «Это решение было принято не за один день, я долго его обдумывал. Мечтал играть важную роль в команде.

    Мне не хотелось, чтобы люди сомневались в моей физической готовности. Я решил уйти после многочисленных разговоров с семьёй, женой», — приводит слова Крооса Madrid Xtra в соцсетях.

    В 754 официальных матчах Кроос забил 73 гола и отдал 166 результативных передач. В клубной карьере немец выиграл 33 трофея, включая шесть побед в Лиге чемпионов.

    В 2014 году Кроос в составе сборной Германии стал чемпионом мира по футболу.

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