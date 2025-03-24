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    Португалия обыграла Данию и пробилась в полуфинал Лиги наций

    Португалия — Дания: счет матча 5:2 ДВ, обзор голов

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    Португалия одержала победу над Данией (5:2 ДВ) в ответном матче 1/4 финала Лиги наций.

    Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии
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    Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии

    На 38-й минуте защитник гостей Йоаким Андерсен забил гол в свои ворота. Еще 2 гола у Португалии записали на свой счет Криштиану Роналду на 72-й минуте и Франсиску Тринкан на 86-й минуте.

    У Дании отличились Расмус Кристенсен на 56-й минуте и Кристиан Эриксен на 76-й минуте.

    В дополнительном времени Португалия забила еще 2 мяча, отличились Франсиску Тринкан на 91-й минуте и Гонсалу Рамуш на 115-й минуте.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. 1/4 финала
    Португалия — Дания 5:2
    Голы: 1:0 Йоаким Андерсен (автогол) (38'), 1:1 Расмус Кристенсен (56'), 2:1 Криштиану Роналду (72'), 2:2 Кристиан Эриксен (76'), 3:2 Франсиску Тринкан (86'), 4:2 Франсиску Тринкан (91'), 5:2 Гонсалу Рамуш (115') Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот (Франсиску Тринкан, 81'), Рубен Диаш, Гонсалу Инасиу, Нуну Мендеш, Бернарду Силва, Витор Феррейра (Рубен Невеш, 99'), Бруну Фернандеш, Шику Консейсау (Нелсон Семеду, 81'), Криштиану Роналду (Гонсалу Рамуш, 90'), Рафаэл Леау (Диогу Жота, 62') Дания: Каспер Шмейхель, Патрик Доргу (Конрад Хардер, 97'), Янник Вестергор, Йоаким Андерсен, Расмус Кристенсен, Йеспер Линдстрём (Андреас Сков Ольсен, 65'), Густав Исаксен (Виктор Кристансен, 73'), Кристиан Нергор (Виктор Фрохольдт, 83'), Мортен Юльманн, Кристиан Эриксен (Мортен Френнруп, 83'), Расмус Хёйлунн (Мика Биерет, 73') Предупреждения: Рубен Диаш (50'), Кристиан Эриксен (50'), Кристиан Нергор (66'), Диогу Жота (75'), Йоаким Андерсен (105 + 3'), Янник Вестергор (120 + 1')

    По итогам 2-х встреч (0:1 и 5:2) Португалия пробилась в 1/2 финала Лиги наций. Дания завершила свое выступление на турнире.

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