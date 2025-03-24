Кот-д'Ивуар обыграл Гамбию в африканской квалификации ЧМ-2026

Завершились два матча 6-го тура африканской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

В одной из встреч Кот-д'Ивуар обыграл Гамбию со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче хозяева забили на 15-й минуте, отличился Себастьен Аллер.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка Кот-д Ивуар — Гамбия 1:0 Гол: 1:0 Себастьен Аллер (15')

После этого матча Кот-д'Ивуар занимает 1-е место в группе F с 16-ю очками в активе. Гамбия — на 5-й строчке (4).

В параллельном матче Гана разгромила Мадагаскар со счетом 3:0.

У гостей дублем отметился Томас Парти, который забил свои голы на 11-й и 54-й минутах встречи. Еще один раз отличился Мохаммед Кудус на 59-й минуте.

Гана располагается на 1-й позиции группы I с 15-ю баллами в копилке. Мадагаскар — на 2-й строчке (10).