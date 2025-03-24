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    Кот-д'Ивуар обыграл Гамбию в африканской квалификации ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Кот-д`Ивуара Сборная Ганы
    Завершились два матча 6-го тура африканской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Мохаммед Кудус — игрок сборной Ганы
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    Мохаммед Кудус — игрок сборной Ганы

    В одной из встреч Кот-д'Ивуар обыграл Гамбию со счетом 1:0.

    Единственный гол в этом матче хозяева забили на 15-й минуте, отличился Себастьен Аллер.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
    Кот-д Ивуар — Гамбия 1:0
    Гол: 1:0 Себастьен Аллер (15')

    После этого матча Кот-д'Ивуар занимает 1-е место в группе F с 16-ю очками в активе. Гамбия — на 5-й строчке (4).

    В параллельном матче Гана разгромила Мадагаскар со счетом 3:0.

    У гостей дублем отметился Томас Парти, который забил свои голы на 11-й и 54-й минутах встречи. Еще один раз отличился Мохаммед Кудус на 59-й минуте.

    Гана располагается на 1-й позиции группы I с 15-ю баллами в копилке. Мадагаскар — на 2-й строчке (10).

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