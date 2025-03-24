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    Гасперини: В «Аталанте» был замечательный отрезок жизни

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта
    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что он провел великолепное время во главе бергамасков в течение 9 лет и это был один из его лучших отрезков в жизни.

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    «Я живу настоящим. Настоящее — это этот розыгрыш чемпионата и те 9 игр, которые остались до его завершения. В футболе нечасто случаются такие долгие отношения, как между мной и "Аталантой". Для меня это было прекрасно, это был замечательный отрезок жизни.

    Во всех историях есть начало и конец. Вы знаете начало, а конец — почти никогда. Однако в промежутке было невероятное путешествие, увенчавшееся победой в Лиге Европы», — сказал 67-летний наставник журналисту Джанлуке ди Марцио.

    Календарь и таблица Серии А

    Пока Гасперини не сказал, останется ли он в «Аталанте» на следующий сезон. Его контракт с клубом истекает летом 2026 года.

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