Нагельсман: Команда отдала все ради победы

Юлиан Нагельсман Фото: globallookpress.com
«Я доволен тем, что мы отыгрались со счета 0:1, нам хотелось добиться побед в обеих встречах. Первый тайм был тяжелым: мы едва-едва набирали обороты. Но немного перестроились в перерыве, и игроки, которые вышли на замену, отыграли успешно.
Леон Горецка провел игру на высшем уровне и, на мой взгляд, стал игроком матча. Команда отдала все ради победы», — цитирует Нагельсмана пресс-служба УЕФА.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Ответный матч пройдет 23 марта в Германии.