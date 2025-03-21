Нагельсман: Команда отдала все ради победы

Главный тренер сборной Германиивысказался о матче против Италии (2:1) в четвертьфинале Лиги наций.

«Я доволен тем, что мы отыгрались со счета 0:1, нам хотелось добиться побед в обеих встречах. Первый тайм был тяжелым: мы едва-едва набирали обороты. Но немного перестроились в перерыве, и игроки, которые вышли на замену, отыграли успешно.

Леон Горецка провел игру на высшем уровне и, на мой взгляд, стал игроком матча. Команда отдала все ради победы», — цитирует Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

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Ответный матч пройдет 23 марта в Германии.