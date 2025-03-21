Германия перевернула игру на Сан-Сиро: Италия в шаге от вылета

Германия снова показывает, что умеет терпеть и дожимать. В первом четвертьфинальном матче Лиги наций бундестим пропустила быструю атаку от Италии, но затем собралась и перевернула ход встречи — 2:1. Голы Тима Кляйндинста и Леона Горецки, оба после передач Йозуа Киммиха, оставляют немцам отличные шансы на выход в полуфинал. А вот Италия может кусать локти — играла мощно, создавала моменты, но свои шансы не использовала. А в концовке потеряла еще и Риккардо Калафьори, который получил травму. Теперь команде Лучано Спаллетти обязательно выигрывать в Дортмунде, чтобы остаться в турнире.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. 1/4 финала Италия — Германия 1:2 Голы: 1:0 Сандро Тонали (9'), 1:1 Тим Кляйндинст (49'), 1:2 Леон Горецка (76') Предупреждения: Николо Ровелла (52'), Надим Амири (55'), Дэниел Мальдини (74')

Италия начинает резво, Германия терпит

«Скуадра Адзурра» с первых минут завладела мячом и моментально воспользовалась этим. На 9-й минуте Николо Барелла выдал идеальный пас на Маттео Политано, тот опередил Оливера Бауманна и прострелил в штрафную. Джонатан Та пытался вынести, но мяч отлетел прямо на Сандро Тонали, который хладнокровно пробил в угол — 1:0.

Сандро Тонали празднует гол globallookpress.com

Италия не остановилась и продолжила давить. Бауманн, неожиданно вышедший в старте, был в центре событий — он вытащил два опасных удара от Тонали и Мойзе Кина, которые убегали в контратаки.

А вот Германия, несмотря на проблемы, не паниковала и искала свои моменты. Ближе к перерыву Леон Горецка дважды опасно бил — сначала низом, и Доннарумма с трудом потащил, а затем головой, но чуть неточно.

Нагельсман делает ключевую замену

В перерыве Юлиан Нагельсман не стал ждать и бросил в бой Тима Кляйндинста. И этот ход сработал мгновенно: уже на 49-й минуте Киммих навесил в штрафную, а Кляйндинст в своем стиле выиграл воздух и пробил точно в угол — 1:1.

Тим Кляйндинст globallookpress.com

После этого игра максимально раскрылась, напряжение было невероятным. Мойзе Кин зарядил издали — выше ворот. Джакомо Распадори оказался один перед Бауманном — немецкий кипер вытащил ногой.

А потом Германия снова наказала за расточительность. На 76-й минуте Киммих навесил с углового, Горецка едва коснулся мяча, но этого хватило, чтобы дезориентировать защитников и Доннарумму — 2:1.

Леон Горецка globallookpress.com

Италия в нокауте, но есть шанс на реванш

В последние минуты Италия пошла вперед, однако все пошло не по плану. Кляйндинст чуть было не оформил дубль, едва не срезав мяч в свои ворота, но Бауманн в падении вытащил. А потом Риккардо Калафьори неудачно приземлился после борьбы за верховой мяч и схватился за колено — похоже, всё очень серьёзно.

Калафьори на газоне globallookpress.com

Финальный штурм «Скуадры» не принес результата, а серия без поражений дома против Германии, державшаяся с 1986 года, оборвалась.

Календарь и таблица Лиги наций

Ответный матч будет в Дортмунде, где немцы могут оформить первый в своей истории выход в полуфинал Лиги наций. Италии нужно выигрывать в гостях — а в плей-офф против Германии такого не было с 2012 года.