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    Германия перевернула игру на Сан-Сиро: Италия в шаге от вылета

    Немцы сделали первый шаг к полуфиналу

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    Италия — Германия
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    Италия — Германия
    Германия снова показывает, что умеет терпеть и дожимать. В первом четвертьфинальном матче Лиги наций бундестим пропустила быструю атаку от Италии, но затем собралась и перевернула ход встречи — 2:1. Голы Тима Кляйндинста и Леона Горецки, оба после передач Йозуа Киммиха, оставляют немцам отличные шансы на выход в полуфинал. А вот Италия может кусать локти — играла мощно, создавала моменты, но свои шансы не использовала. А в концовке потеряла еще и Риккардо Калафьори, который получил травму. Теперь команде Лучано Спаллетти обязательно выигрывать в Дортмунде, чтобы остаться в турнире.
    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. 1/4 финала
    Италия — Германия 1:2
    Голы: 1:0 Сандро Тонали (9'), 1:1 Тим Кляйндинст (49'), 1:2 Леон Горецка (76') Предупреждения: Николо Ровелла (52'), Надим Амири (55'), Дэниел Мальдини (74')

    Италия начинает резво, Германия терпит

    «Скуадра Адзурра» с первых минут завладела мячом и моментально воспользовалась этим. На 9-й минуте Николо Барелла выдал идеальный пас на Маттео Политано, тот опередил Оливера Бауманна и прострелил в штрафную. Джонатан Та пытался вынести, но мяч отлетел прямо на Сандро Тонали, который хладнокровно пробил в угол — 1:0.

    Сандро Тонали празднует гол
    globallookpress.com

    Италия не остановилась и продолжила давить. Бауманн, неожиданно вышедший в старте, был в центре событий — он вытащил два опасных удара от Тонали и Мойзе Кина, которые убегали в контратаки.

    А вот Германия, несмотря на проблемы, не паниковала и искала свои моменты. Ближе к перерыву Леон Горецка дважды опасно бил — сначала низом, и Доннарумма с трудом потащил, а затем головой, но чуть неточно.

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    Нагельсман делает ключевую замену

    В перерыве Юлиан Нагельсман не стал ждать и бросил в бой Тима Кляйндинста. И этот ход сработал мгновенно: уже на 49-й минуте Киммих навесил в штрафную, а Кляйндинст в своем стиле выиграл воздух и пробил точно в угол — 1:1.

    Тим Кляйндинст
    globallookpress.com

    После этого игра максимально раскрылась, напряжение было невероятным. Мойзе Кин зарядил издали — выше ворот. Джакомо Распадори оказался один перед Бауманном — немецкий кипер вытащил ногой.

    А потом Германия снова наказала за расточительность. На 76-й минуте Киммих навесил с углового, Горецка едва коснулся мяча, но этого хватило, чтобы дезориентировать защитников и Доннарумму — 2:1.

    Леон Горецка
    globallookpress.com

    Италия в нокауте, но есть шанс на реванш

    В последние минуты Италия пошла вперед, однако все пошло не по плану. Кляйндинст чуть было не оформил дубль, едва не срезав мяч в свои ворота, но Бауманн в падении вытащил. А потом Риккардо Калафьори неудачно приземлился после борьбы за верховой мяч и схватился за колено — похоже, всё очень серьёзно.

    Калафьори на газоне
    globallookpress.com

    Финальный штурм «Скуадры» не принес результата, а серия без поражений дома против Германии, державшаяся с 1986 года, оборвалась.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Ответный матч будет в Дортмунде, где немцы могут оформить первый в своей истории выход в полуфинал Лиги наций. Италии нужно выигрывать в гостях — а в плей-офф против Германии такого не было с 2012 года.

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