Хорватия шокировала Францию — команда Дешама на грани вылета

Франция провалила первый тайм: пенальти, ошибки и два гола Хорватии
Начало встречи заставило французов понервничать. Уже на 8-й минуте арбитр Эспен Эскас указал на точку после игры рукой Ибраимы Конате в штрафной. Судья не сразу заметил эпизод, но вмешался VAR, и арбитр принял решение в пользу хозяев.
Казалось, что Хорватия быстро откроет счёт, но Францию спас Майк Меньян. Андрей Крамарич пробил низом в правый угол, но французский кипер угадал направление и отбил удар ногой. Это был тревожный сигнал для гостей, но по-настоящему забеспокоились они ближе к середине тайма.
На 26-й минуте хорваты наказали Францию за позиционную ошибку. Иван Перишич вырезал классную подачу с левого фланга, Анте Будимир выиграл верховую борьбу и пробил головой. Казалось, что Меньян контролировал ситуацию, но мяч неудачно срикошетил от него и закатился в ворота — 1:0.
Франция не успела оправиться, как пропустила ещё. В компенсированное время первого тайма дальний удар Мартина Батурины был заблокирован, но мяч отскочил прямо на ногу Перишичу. 36-летний ветеран не стал раздумывать и мощно зарядил в нижний угол — Меньян даже не дернулся.
2:0 перед перерывом — удар, от которого Франция уже не смогла оправиться.
Штурм французов и геройство Ливаковича
Дидье Дешам попробовал встряхнуть команду, и сразу после перерыва Франция начала активнее нагнетать. Особенно заряженными выглядели Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Сначала Дембеле пробил в сетку с внешней стороны после паса Мбаппе, затем сам Килиан врывался в штрафную с ударом — Ливакович парировал.
Главной проблемой «Ле Блё» стало то, что владение мячом не превращалось в голы. Острота у ворот Хорватии была, но хозяева играли максимально организованно в защите и заставляли французов идти в сложные позиции для ударов.
Чем дальше, тем больше на первый план выходил Ливакович. Голкипер «Фенербахче» провёл великолепный матч, и особенно запомнился сейвом после удара Мбаппе на последних минутах — казалось, что мяч летит в дальний угол, но даже в том моменте Ливакович вытащил его правой рукой. И даже попытка Франции навалиться в концовке не принесла забитого мяча — Хорватия спокойно довела матч до победы.
У Французов всё очень сложно
Франция оказалась в крайне сложной ситуации. Теперь, чтобы выйти в полуфинал, «Ле Блё» нужно победить как минимум с разницей в два мяча, чтобы перевести игру в овертайм.
Но есть одна проблема: Хорватия не проигрывала официальные матчи с таким счётом с 2022 года. Команда Златко Далича знает, как играть от обороны, и уж точно не подарит Франции лёгкую жизнь в Париже.
Календарь и таблица Лиги наций
Ответный матч — в воскресенье на «Стад де Франс». Франции нужно показывать максимум, иначе Лига наций для них закончится.