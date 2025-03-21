Хорватия шокировала Францию — команда Дешама на грани вылета

Килиан Мбаппе вернулся в состав «Ле Блё» после полугодового отсутствия, но даже он не смог вдохнуть жизнь в атаку команды. Анте Будимир и Иван Перишич забили важнейшие голы, а Доминик Ливакович устроил вратарский мастер-класс, не позволив французам вернуться в игру. Теперь подопечным Дидье Дешама нужно творить чудо в ответном матче на «Стад де Франс».

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. 1/4 финала Хорватия — Франция 2:0 Голы: 1:0 Анте Будимир (26'), 2:0 Иван Перишич (45 + 1') Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Штанишич, Йосип Шутало, Дуйе Чалета-Цар, Йошко Гвардиол, Лука Модрич, Матео Ковачич, Иван Перишич (Никола Влашич, 70'), Мартин Батурина (Марио Пашалич, 60'), Андрей Крамарич (Petar Sucic, 85'), Анте Будимир (Франьо Иванович, 60') Франция: Мик Меньян, Лука Динь, Вильям Салиба, Ибраима Конате (Деотшанкюль Юпамекано, 46'), Жюль Кунде, Усман Дембеле (Майкл Олисе, 84'), Адриен Рабьо (Эдуардо Камавинжа, 64'), Орельен Чуаэми, Маттео Гюэндузи (Ману Коне, 84'), Килиан Мбаппе, Рандаль Коло Муани (Брэдли Баркола, 64') Предупреждения: Орельен Чуаэми (74'), Деотшанкюль Юпамекано (76')

Франция провалила первый тайм: пенальти, ошибки и два гола Хорватии

Начало встречи заставило французов понервничать. Уже на 8-й минуте арбитр Эспен Эскас указал на точку после игры рукой Ибраимы Конате в штрафной. Судья не сразу заметил эпизод, но вмешался VAR, и арбитр принял решение в пользу хозяев.

Казалось, что Хорватия быстро откроет счёт, но Францию спас Майк Меньян. Андрей Крамарич пробил низом в правый угол, но французский кипер угадал направление и отбил удар ногой. Это был тревожный сигнал для гостей, но по-настоящему забеспокоились они ближе к середине тайма.

Борьба за мяч в матче Хорватия — Франция globallookpress.com

На 26-й минуте хорваты наказали Францию за позиционную ошибку. Иван Перишич вырезал классную подачу с левого фланга, Анте Будимир выиграл верховую борьбу и пробил головой. Казалось, что Меньян контролировал ситуацию, но мяч неудачно срикошетил от него и закатился в ворота — 1:0.

Франция не успела оправиться, как пропустила ещё. В компенсированное время первого тайма дальний удар Мартина Батурины был заблокирован, но мяч отскочил прямо на ногу Перишичу. 36-летний ветеран не стал раздумывать и мощно зарядил в нижний угол — Меньян даже не дернулся.

Хорваты празднуют второй гол в матче globallookpress.com

2:0 перед перерывом — удар, от которого Франция уже не смогла оправиться.

Штурм французов и геройство Ливаковича

Дидье Дешам попробовал встряхнуть команду, и сразу после перерыва Франция начала активнее нагнетать. Особенно заряженными выглядели Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Сначала Дембеле пробил в сетку с внешней стороны после паса Мбаппе, затем сам Килиан врывался в штрафную с ударом — Ливакович парировал.

Главной проблемой «Ле Блё» стало то, что владение мячом не превращалось в голы. Острота у ворот Хорватии была, но хозяева играли максимально организованно в защите и заставляли французов идти в сложные позиции для ударов.

Чем дальше, тем больше на первый план выходил Ливакович. Голкипер «Фенербахче» провёл великолепный матч, и особенно запомнился сейвом после удара Мбаппе на последних минутах — казалось, что мяч летит в дальний угол, но даже в том моменте Ливакович вытащил его правой рукой. И даже попытка Франции навалиться в концовке не принесла забитого мяча — Хорватия спокойно довела матч до победы.

Мбаппе пытается пробить Ливаковича globallookpress.com

У Французов всё очень сложно

Франция оказалась в крайне сложной ситуации. Теперь, чтобы выйти в полуфинал, «Ле Блё» нужно победить как минимум с разницей в два мяча, чтобы перевести игру в овертайм.

Но есть одна проблема: Хорватия не проигрывала официальные матчи с таким счётом с 2022 года. Команда Златко Далича знает, как играть от обороны, и уж точно не подарит Франции лёгкую жизнь в Париже.

Календарь и таблица Лиги наций

Ответный матч — в воскресенье на «Стад де Франс». Франции нужно показывать максимум, иначе Лига наций для них закончится.