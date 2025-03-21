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    Бразилия обыграла Колумбию в матче квалификации ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Бразилии Сборная Колумбии
    Сборная Бразилии победила Колумбию в матче квалификации чемпионата мира-2026 — 2:1.

    Винисиус
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    Винисиус

    Бразильцы открыли счет на 6-й минуте встречи. С пенальти отличился Рафинья.

    Перед перерывом колумбийцы отыгрались — забил Луис Диас.

    Бразилия вырвала победу в добавленное время — на 90+9-й минуте гол отличился Винисиус Жуниор.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка
    Бразилия — Колумбия 2:1
    Голы: 1:0 Рафаэл Диас (пенальти) (6'), 1:1 Луис Диас (41'), 2:1 Винисиус Жуниор (90 + 9') Бразилия: Алисон, Вандерсон (Wesley Franca, 79'), Маркос Маркиньос, Габриэль Магальяйнс, Гильерме Арана, Жерсон (Жоэлинтон, 28'), Бруно Гимарайнс (Andre, 78'), Жоао Педро (Матеус Кунья, 60'), Родриго (Савиньо, 78'), Рафаэл Диас, Винисиус Жуниор (Лео Ортис, 90') Колумбия: Камило Варгас, Хоан Мохика, Джон Лукуми, Давинсон Санчес (Карлос Куэста, 75'), Даниэль Муньос, Луис Диас, Джон Арьяс (Хорхе Карраскаль, 87'), Хамес Родригес (Кевин Кастаньо, 90'), Хефферсон Лерма, Ричард Риос, Джон Кордоба (Рафаэль Сантос Борре, 87') Предупреждения: Бруно Гимарайнс (16'), Габриэль Магальяйнс (45 + 2'), Ричард Риос (49'), Жоэлинтон (86')

    Бразилия набрала 21 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице. Колумбия идет на 6-й строчке — 19 баллов.

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