Мерино: Если я в чем-то и хорош, так это в борьбе

Полузащитникподелился впечатлениями от игре в качестве нападающего.

Напомним, что Мерино сыграл на позиции форварда в матче 29-го тура АПЛ против «Челси» (1:0). Испанец забил единственный гол.

«Я привыкаю быть нападающим, бороться с защитниками, которые бьют тебя сзади. Ты всегда в невыгодном положении, потому что они любят помечать свою территорию, запугивать тебя физически. Они хотят, чтобы тебе было неудобно и не было места, с первой до последней минуты — даже если мяча там нет.

Это больше психологическая борьба, чем в полузащите, потому что это более прямая дуэль. Но я адаптируюсь, и если я в чём-то и хорош, так это в борьбе: мне нравится сражаться, я никогда не отступаю», — приводит слова Мерино The Guardian.

В нынешнем сезоне футболист провел за «Арсенал» 21 матч в рамках АПЛ, забил 5 голов и сделал голевую передачу.