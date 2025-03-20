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    Мерино: Если я в чем-то и хорош, так это в борьбе

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    Полузащитник «Арсенала» Микель Мерино поделился впечатлениями от игре в качестве нападающего.

    Микель Мерино — полузащитник «Арсенала»
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    Микель Мерино — полузащитник «Арсенала»

    Напомним, что Мерино сыграл на позиции форварда в матче 29-го тура АПЛ против «Челси» (1:0). Испанец забил единственный гол.

    «Я привыкаю быть нападающим, бороться с защитниками, которые бьют тебя сзади. Ты всегда в невыгодном положении, потому что они любят помечать свою территорию, запугивать тебя физически. Они хотят, чтобы тебе было неудобно и не было места, с первой до последней минуты — даже если мяча там нет.

    Это больше психологическая борьба, чем в полузащите, потому что это более прямая дуэль. Но я адаптируюсь, и если я в чём-то и хорош, так это в борьбе: мне нравится сражаться, я никогда не отступаю», — приводит слова Мерино The Guardian.

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