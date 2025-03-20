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    Грузия разгромила Армению в первом стыковом матче Лиги наций

    Армения — Грузия: счет матча 0:3, обзор голов

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    В первом стыковом матче за право играть в дивизионе B Лиги наций сборная Армении проиграла команде Грузии со счетом 0:3.

    сборная Грузии
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    сборная Грузии

    Автором дубля в этой игре стал Жорж Микаутадзе, еще одним голом отметился Георгий Кочорашвили.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Стыковые матчи В/С
    Армения — Грузия 0:3
    Голы: 0:1 Георгий Кочорашвили (33'), 0:2 Жорж Микаутадзе (37'), 0:3 Жорж Микаутадзе (59') Армения: Вараздат Ароян, Сергей Мурадян (Оганес Амбарцумян, 80'), Наяир Тикнизян, Угочукву Иву (Narek Grigoryan, 65'), Артак Дашян (Solomon Udo, 46'), Тигран Барсегян, Гор Манвелян (Ваган Бичахчян, 46'), Артур Миранян (Nicholas Kaloukian, 57'), Ognen Cancarevic, Georgiy Harutyunyan, Edgar Sevikyan Грузия: Георгий Мамардашвили, Лука Лочошвили (Лаша Двали, 70'), Саба Гогличидзе, Отар Какабадзе, Отар Китеишвили (Анзор Меквабишвили, 66'), Георгий Чакветадзе (Георгий Цитаишвили, 66'), Зурико Давиташвили, Георгий Кочорашвили, Ника Квеквескири, Ираклий Азаров (Георгий Гочолеишвили, 75'), Жорж Микаутадзе (Буду Зивзивадзе, 65') Предупреждения: Ника Квеквескири (18'), Отар Какабадзе (51'), Оганес Амбарцумян (90 + 3')

    Ответный матч состоится в Тбилиси 23 марта.

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