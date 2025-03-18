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    Бундеслига. «Байер» сократил отставание от лидера

    Итоги 26-го тура чемпионата Германии по футболу

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    «Бавария» — «Унион»
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    «Бавария» — «Унион»
    «Бавария» потеряла очки в минувшем туре, чем и воспользовались футболисты «Байера», сократить отставание от «немецкой машины» с 8 до 6 пунктов. Продолжает падение в Бундеслиге дортмундская «Боруссия», которая недавно боролась за титул чемпиона Германии.

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 26 тура в турнирной таблице немецкого чемпионата произошли несколько изменений. На 5 место поднялся «Лейпциг», обойдя в первенстве «Фрайбург».

    На две ступеньки вверх поднялась «Боруссия» М, заняв 7 строчку, улучшили положение в чемпионате Германии «Аугсбург» — с 11 на 9, «Унион» — с 14 на 13.

    Со знаком минус тур прошёл для следующих команд: «Вольфсбург» опустился с 7 на 8 место, «Штутгарт» — с 8 на 10, «Боруссия» Дортмунд — с 10 на 11, «Хоффенхайм» — с 13 на 14.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Ещё одно изменение коснулось зоны вылета, местами поменялись «Хайденхайм» и «Хольштайн Киль», расположившись на 17 и 18 местах.

    Зона еврокубков

    «Бавария» мчится к титулу чемпиона Германии, набрав 62 очка. В последней игре Бундеслиги
    мюнхенцы сыграли вничью с «Унионом» (1:1).

    Мюнхенцы потеряли очки, упустив победу на 83-й минуте. Победный угол соперницам забил Бенедикт Холлербах.

    «Штутгарт» — «Байер»
    globallookpress.com

    На 6 пунктов от лидера отстаёт «Байер», у которого 56 набранных пунтков. «Фармацевты» на выезде добились успеха в матче со «Штутгартом» (4:3).

    В зону еврокубков входят два клуба, которые занимают 3 и 4 места соответственно. «Майнц» в тройке лидеров после того как сыграла против «Фрайбурга» (2:2). «Айнтрахт» же на выезде обыграл «Бохум» (3:1). Оба клуба теперь набрали по 45 очков.

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    • Далее в турнирной таблице (зона Лиги Европы и Лига конеференций) расположились «Лейпциг» и «Фрайбург», у которых по 42 набранных пункта.

    Зона вылета

    В зоне вылета «Бохум», который идет на 16 месте с 20 очками. Ниже строчкой расположились «Хайденхайм» и «Хольштайн Киль», у которых набрано 19 и 17 очков холостыми.

    Тур № 27

    Матчи 27-го тура чемпионата Германии пройдут с 28 по 30 марта.

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    Программу тура откроет матч с участием «Байера» и «Бохума»: игра состоится в пятницу, 28 марта.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    На следующий день на поле выйдет лидер Бундеслиги, дома «Бавария» примет «Санкт-Паули».

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