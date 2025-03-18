Быстров: Краснодар — футбольная столица России

Бывший российский футболистназвал футбольную столицу России.

«Краснодар — футбольная столица России. Там тепло и хорошо. "Краснодар" сейчас на первом месте, а Москва и Санкт-Петербург до них пока не дотянулись. Может, через неделю или две все изменится», — сказал Быстров Sport24.

На протяжении карьеры 41-летний Быстров играл за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» после 21-го тура набрал 46 очков. Клуб лидирует в РПЛ. «Спартак» и «Зенит» находятся на втором и третьем местах соответственно с 43 баллами в активе.