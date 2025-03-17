ПСЖ — «Марсель»: счет матча 3:1, обзор голов

одолел(3:1) в матче 26-го тура французской Лиги 1.

В 1-м тайме парижане смогли забить 2 гола, отличились Усман Дембеле на 17-й минуте и Нуну Мендеш на 42-й минуте.

Во 2-м отрезке матча «Марсель» сократил отставание до минимума благодаря голу Амина Гуири на 51-й минуте.

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На 76-й минуте защитник гостей Поль Лирола оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Футбол. Франция. Лига 1 ПСЖ — Марсель 3:1 Голы: 1:0 Усман Дембеле (17'), 2:0 Нуну Мендеш (42'), 2:1 Амин Гуири (51'), 3:1 Поль Лирола (автогол) (76') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Лукас Бералдо, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери (Брэдли Баркола, 64'), Витор Феррейра, Фабиан Руис, Дезире Дуэ (Жоау Невеш, 72'), Усман Дембеле (Ли Кан Ин, 80'), Хвича Кварацхелия (Лукас Эрнандес, 80') Марсель: Херонимо Рульи, Амар Дедич (Кентен Мерлен, 63'), Леонардо Балерди, Луис Фелипе (Поль Лирола, 63'), Адриен Рабьо, Валентин Ронжье (Ниль Мопе, 84'), Жоффрей Кондогбиа (Darryl Bakola, 89'), Амин Гуири, Билал Надир (Мэйсон Гринвуд, 63'), Луис Энрике, Дерек Корнелиус Предупреждение: Нуну Мендеш (26')

После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 68-ю очками в активе. «Марсель» располагается на 2-й позиции с 49-ю баллами.