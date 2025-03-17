ПСЖ не оставил шансов «Марселю». Команда Луиса Энрике продолжает путь к титулу

Лидер чемпионата Франции не сбавляет темп. После яркой победы в Лиге чемпионов над «Ливерпулем» ПСЖ вернулся в Лигу 1 и уверенно разобрался с «Марселем» в очередном «Ле Класико» (3:1). Команда Луиса Энрике набрала 19-очковый отрыв от второго места и может оформить чемпионство уже 5 апреля.

Футбол. Франция. Лига 1 ПСЖ — Марсель 3:1 Голы: 1:0 Усман Дембеле (17'), 2:0 Нуну Мендеш (42'), 2:1 Амин Гуири (51'), 3:1 Поль Лирола (автогол) (76') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Лукас Бералдо, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери (Брэдли Баркола, 64'), Витор Феррейра, Фабиан Руис, Дезире Дуэ (Жоау Невеш, 72'), Усман Дембеле (Ли Кан Ин, 80'), Хвича Кварацхелия (Лукас Эрнандес, 80') Марсель: Херонимо Рульи, Амар Дедич (Кентен Мерлен, 63'), Леонардо Балерди, Луис Фелипе (Поль Лирола, 63'), Адриен Рабьо, Валентин Ронжье (Ниль Мопе, 84'), Жоффрей Кондогбиа (Darryl Bakola, 89'), Амин Гуири, Билал Надир (Мэйсон Гринвуд, 63'), Луис Энрике, Дерек Корнелиус Предупреждение: Нуну Мендеш (26')

«Марсель» начал активно, а Дембеле неостановим

«Марсель» не стал откладывать и захватил инициативу с первых минут. Уже на старте матча у ворот Доннаруммы было несколько тревожных моментов — Гуири пробил со штрафного, но вратарь парижан справился, а чуть позже защитники успели заблокировать опасный удар Мендеша.

Однако «Марсель» не сумел развить успех, и очень скоро игру взяли под контроль хозяева.

ПСЖ — «Марсель» x.com/PSG_inside

Усман Дембеле продолжает демонстрировать фантастическую форму. После решающего гола в Лиге чемпионов француз не сбавил обороты и открыл счёт на 17-й минуте, элегантно разобравшись с Рульи после передачи Фабиана Руиса.

Это уже 30-й мяч в сезоне для вингера, который набрал потрясающий ход в последние недели.

Мендеш удваивает преимущество

«Марсель» пытался найти ответ. Адриен Рабьо пробил головой рядом со штангой, Билал Надир заработал штрафной, но сам же отправил его в стенку, а ещё один удар Гуири заблокировал Витинья.

В эти моменты гости выглядели более-менее конкурентоспособными, но ПСЖ быстро расставил всё по своим местам. Незадолго до перерыва парижане провели ещё одну образцовую атаку.

ПСЖ — «Марсель» x.com/PSG_inside

Всё началось с Дембеле, который отвлёк на себя защитников, позволив Фабиану Руису прорваться в штрафную. Испанец не пожадничал, выложив мяч под удар Нуну Мендешу, и тот спокойно отправил его в угол. 2:0, и интрига в матче начала угасать.

Гуири оживляет матч, но ненадолго

После перерыва «Марсель» вернулся в игру. Рабьо красиво обыграл Доннарумму и выкатил мяч на Гуири, который забил свой четвёртый гол за клуб после перехода в январе. Этот момент заставил ПСЖ немного понервничать — гости почувствовали свой шанс.

Но парижане быстро остудили порывы соперника. Сначала Дембеле чуть не оформил дубль — его удар на 60-й минуте срикошетил в штангу.

ПСЖ — «Марсель» x.com/PSG_inside

А затем, когда команда Роберто Де Дзерби уже готовилась к финальному штурму, случилось роковое действие Поля Лиролы. Защитник «Марселя» неудачно подставил ногу под подачу Ашрафа Хакими и отправил мяч в собственные ворота, окончательно похоронив надежды своей команды.

Титул уже близко

ПСЖ оформил седьмую подряд победу в чемпионате и пятый кряду успех в «Ле Класико». При этом команда Луиса Энрике остаётся единственной, кто не проигрывал в этом сезоне Лиги 1 — 21 победа и 5 ничьих.

Отрыв от второго места вырос до 19 очков, и теперь парижанам осталось выиграть два ближайших матча, чтобы досрочно стать чемпионом.

ПСЖ — «Марсель» x.com/PSG_inside

Но не стоит забывать, что на этом амбиции ПСЖ не заканчиваются. Команда уже в полуфинале Кубка Франции (в соперниках — «Дюнкерк») и продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где ей предстоит встреча с «Астон Виллой».

Календарь и таблица Лиги 1

Учитывая текущую форму Дембеле и всей команды, парижане — теневой претендент на требл.