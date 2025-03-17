ПСЖ не оставил шансов «Марселю». Команда Луиса Энрике продолжает путь к титулу

«Марсель» начал активно, а Дембеле неостановим
«Марсель» не стал откладывать и захватил инициативу с первых минут. Уже на старте матча у ворот Доннаруммы было несколько тревожных моментов — Гуири пробил со штрафного, но вратарь парижан справился, а чуть позже защитники успели заблокировать опасный удар Мендеша.
Однако «Марсель» не сумел развить успех, и очень скоро игру взяли под контроль хозяева.
Усман Дембеле продолжает демонстрировать фантастическую форму. После решающего гола в Лиге чемпионов француз не сбавил обороты и открыл счёт на 17-й минуте, элегантно разобравшись с Рульи после передачи Фабиана Руиса.
Это уже 30-й мяч в сезоне для вингера, который набрал потрясающий ход в последние недели.
Мендеш удваивает преимущество
«Марсель» пытался найти ответ. Адриен Рабьо пробил головой рядом со штангой, Билал Надир заработал штрафной, но сам же отправил его в стенку, а ещё один удар Гуири заблокировал Витинья.
В эти моменты гости выглядели более-менее конкурентоспособными, но ПСЖ быстро расставил всё по своим местам. Незадолго до перерыва парижане провели ещё одну образцовую атаку.
Всё началось с Дембеле, который отвлёк на себя защитников, позволив Фабиану Руису прорваться в штрафную. Испанец не пожадничал, выложив мяч под удар Нуну Мендешу, и тот спокойно отправил его в угол. 2:0, и интрига в матче начала угасать.
Гуири оживляет матч, но ненадолго
После перерыва «Марсель» вернулся в игру. Рабьо красиво обыграл Доннарумму и выкатил мяч на Гуири, который забил свой четвёртый гол за клуб после перехода в январе. Этот момент заставил ПСЖ немного понервничать — гости почувствовали свой шанс.
Но парижане быстро остудили порывы соперника. Сначала Дембеле чуть не оформил дубль — его удар на 60-й минуте срикошетил в штангу.
А затем, когда команда Роберто Де Дзерби уже готовилась к финальному штурму, случилось роковое действие Поля Лиролы. Защитник «Марселя» неудачно подставил ногу под подачу Ашрафа Хакими и отправил мяч в собственные ворота, окончательно похоронив надежды своей команды.
Титул уже близко
ПСЖ оформил седьмую подряд победу в чемпионате и пятый кряду успех в «Ле Класико». При этом команда Луиса Энрике остаётся единственной, кто не проигрывал в этом сезоне Лиги 1 — 21 победа и 5 ничьих.
Отрыв от второго места вырос до 19 очков, и теперь парижанам осталось выиграть два ближайших матча, чтобы досрочно стать чемпионом.
Но не стоит забывать, что на этом амбиции ПСЖ не заканчиваются. Команда уже в полуфинале Кубка Франции (в соперниках — «Дюнкерк») и продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где ей предстоит встреча с «Астон Виллой».
Учитывая текущую форму Дембеле и всей команды, парижане — теневой претендент на требл.