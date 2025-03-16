Мусаев: Очень сложный матч и важная победа

Главный тренервысказался о матче против(1:0).

«Очень сложный матч, как и предполагалось. Стиль "Ростова" изменился, от них было много доставок верхом. Моментами было очень сложно, во втором тайме соперник оказывал давление, но мы дождались своего момента.

Очень важная победа. Важно побеждать в матчах, когда не все получается. Сегодня было много наших болельщиков. Играли как дома. Хорошо, что удалось их порадовать», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице Премьер-лиге с 46-ю очками в активе. «Ростов» — на 8-й строчке (30 баллов).