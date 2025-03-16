Мареска: Мы на верном пути

Главный тренерподвел итог матча против(0:1).

«Мы на верном пути. В плане создания моментов разница между нами была невелика. Разумеется, мы могли бы создать больше. В конечном счете мы проиграли из-за стандартного положения.

Мы играем без Мадуэке, Джексона и Палмера, забивших большую часть наших голов. Есть ощущение, что Коул будет готов играть после паузы на матчи сборных», — приводит слова Марески BBC.

Календарь и таблица АПЛ

У «Арсенала» теперь стало 58 зачетных баллов и второе место в турнирной таблице. У «Челси» осталось 49 очков и четвертое место.