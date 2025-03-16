«Лестер» находится в зоне вылета и останется там при любом раскладе. МЮ не проигрывает уже три тура и наверняка собирается продлить эту серию, а именно набрать 3 очка.
Команды Аморима очень хорошо показала себя среди недели в Лиге Европы, где разгромила «Реал Сосьедад» 4:1. Это самая крупная победа «манкунианцев» под руководством португальца.
После такого подъема «красные дьяволы» вполне могут выиграть у «лисов», которые проиграли 6 матчей подряд, причем в пяти из них всухую.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru пророчат МЮ успех. В своем прогнозе они предложили ставку с коэффициентом 1.84.
- МЮ также фаворит букмекеров: ставки принимаются с коэффициентами 4.10 и 1.90.
- Искусственный интеллект тоже оценил результаты «Юнайтед» и предсказал его победу со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на сайте LiveCup.Run.
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