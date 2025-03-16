16 марта в 29-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лестер» и «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лестер» в текущем сезоне АПЛ борется за выживание. Сейчас клуб идет 19-м в таблице. Набрано 17 очков в 28 встречах.

Последние матчи: У «Лестера» затянулась серия неудач. Ранее клуб проиграл шесть матчей кряду.

В марте «Лестер» уступил «Челси» в матче АПЛ со счетом 0:1. Встреча состоялась в Лондоне.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Лестеру» нужно исправлять ситуацию, иначе сезон закончится провалом. «Лисы» рискуют вылететь в Чемпионшип.

Последний раз «Лестер» побеждал 26 января. Тогда команда в гостях взяла верх над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1.

Безвыигрышная серия «Лестера» составляет шесть матчей. Удастся ли «лисам» наконец-то порадовать болельщиков? Букмекеры не верят в успех хозяев.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» находится на 14-м месте в таблице чемпионата Англии. Команда записала в актив 34 очка по итогам 28 матчей. У «МЮ» 9 побед, 7 ничьих и 12 поражений.

Последние матчи: В марте «МЮ» еще ни разу не уступил. В четырех встречах у команды одна победа и три ничьи.

Ранее подопечные Рубена Аморима порадовали фанатов «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Манкунианцы разгромили «Реал Сосьедад» и вышли в 1/4 финала турнира.

Состояние команды: С конца февраля «Манчестер Юнайтед» смог прибавить. Команда улучшила свои результаты.

Последний раз «красные дьяволы» проигрывали 16 февраля. Тогда клуб в гостях уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:1.

В первом круге «Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Лестер» со счетом 3:0. Совсем недавно команды встречались в Кубке Англии. Это было 7 февраля. Тогда «МЮ» на «Олд Траффорд» одолел «лис» 2:1.

«Лестер» очень давно побеждал «Манчестер Юнайтед». Последний раз это было в 2021 году. Тогда «лисы» дома взяли верх над манкунианцами со счетом 4:2.

Статистика для ставок

Безвыигрышная серия «Лестера» составляет шесть матчей

«МЮ» не проигрывает с 16 февраля

Последний раз «Лестер» побеждал «Манчестер Юнайтед» в 2021 году

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» находится в хорошем настроении после победы в матче Лиги Европы. Есть шанс выиграть еще одну встречу. Скорее всего, манкунианцы в гостях смогут одолеть «Лестер».

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 1.84.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники сосредоточатся на обороне и не забьют на двоих больше трех голов.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00