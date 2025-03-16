Лестер
Манчестер Юнайтед
«Лестер»
Турнирное положение: «Лестер» в текущем сезоне АПЛ борется за выживание. Сейчас клуб идет 19-м в таблице. Набрано 17 очков в 28 встречах.
Последние матчи: У «Лестера» затянулась серия неудач. Ранее клуб проиграл шесть матчей кряду.
Лестер — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров
В марте «Лестер» уступил «Челси» в матче АПЛ со счетом 0:1. Встреча состоялась в Лондоне.
Состояние команды: «Лестеру» нужно исправлять ситуацию, иначе сезон закончится провалом. «Лисы» рискуют вылететь в Чемпионшип.
Последний раз «Лестер» побеждал 26 января. Тогда команда в гостях взяла верх над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1.
Безвыигрышная серия «Лестера» составляет шесть матчей. Удастся ли «лисам» наконец-то порадовать болельщиков? Букмекеры не верят в успех хозяев.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» находится на 14-м месте в таблице чемпионата Англии. Команда записала в актив 34 очка по итогам 28 матчей. У «МЮ» 9 побед, 7 ничьих и 12 поражений.
Последние матчи: В марте «МЮ» еще ни разу не уступил. В четырех встречах у команды одна победа и три ничьи.
Ранее подопечные Рубена Аморима порадовали фанатов «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Манкунианцы разгромили «Реал Сосьедад» и вышли в 1/4 финала турнира.
Состояние команды: С конца февраля «Манчестер Юнайтед» смог прибавить. Команда улучшила свои результаты.
Последний раз «красные дьяволы» проигрывали 16 февраля. Тогда клуб в гостях уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:1.
В первом круге «Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Лестер» со счетом 3:0. Совсем недавно команды встречались в Кубке Англии. Это было 7 февраля. Тогда «МЮ» на «Олд Траффорд» одолел «лис» 2:1.
«Лестер» очень давно побеждал «Манчестер Юнайтед». Последний раз это было в 2021 году. Тогда «лисы» дома взяли верх над манкунианцами со счетом 4:2.
Статистика для ставок
- Безвыигрышная серия «Лестера» составляет шесть матчей
- «МЮ» не проигрывает с 16 февраля
- Последний раз «Лестер» побеждал «Манчестер Юнайтед» в 2021 году
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00.
- 2.12Локомотив — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.40Вильярреал — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 1.71Манчестер Сити — Брайтон: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Манчестер Юнайтед» находится в хорошем настроении после победы в матче Лиги Европы. Есть шанс выиграть еще одну встречу. Скорее всего, манкунианцы в гостях смогут одолеть «Лестер».
Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 1.84.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники сосредоточатся на обороне и не забьют на двоих больше трех голов.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.00