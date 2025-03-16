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    «Атлетико» — «Барселона». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 28-го тура Ла Лиги «Атлетико» — «Барселона»

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    «Атлетико» на своем поле сыграет с «Барселоной» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Атлетико»

    «Атлетико» с 56 очками занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда из Мадрида одержала 16 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения, забив 44 гола и пропустив 18 мячей в свои ворота.

    Подопечные Диего Симеоне проиграли «Хетафе» в крайнем туре Ла Лиги (1:2), ведя 1:0 к 88-й минуте. Таким образом, «Атлетико» прервал свою шестиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате.

    На неделе «матрасники» также играли в Лиге Чемпионов. «Атлетико» смог победить «Реал» в ответном матче 1/8 финала — 1:0, но вылетел из турнира по итогам серии пенальти.

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    «Барселона»

    «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 57 очков в 26-ти матчах. Отставание от лидирующего мадридского «Реала» составляет 3 балла, но при этом каталонцы имеют две игры в запасе. Подопечные Ханси Флика одержали 18 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, забив 71 гол и пропустив 25 мячей в свои ворота.

    «Барселона» набрала максимум очков в шести последних матчах чемпионата. Игра крайнего тура с «Осасуной» была перенесена, а до этого «сине-гранатовые» разгромили «Реал Сосьедад» (4:0), одержав третью сухую победу подряд.

    На этой неделе «Барселона» во второй раз обыграла «Бенфику» (3:1) в 1/8 финала Лиги Чемпионов и по сумме двух встреч вышла дальше. В четвертьфинале турнира каталонцы встретятся с дортмундской «Боруссией».

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в конце февраля, сыграв вничью 4:4 в рамках первого матча полуфинала Кубка Испании. В первом круге Ла Лиги «Атлетико» вырвал победу в гостях со счетом 2:1.

    В последних 10-ти встречах на счету «Барселоны» 5 побед, «Атлетико» оказался сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона» с коэффициентом 2.20.

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