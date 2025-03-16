Артета: Мы сделали достаточно, чтобы заслужить победу в матче

Главный тренерподвел итог матча против(1:0).

«Мы сделали достаточно, чтобы заслужить победу в этом матче. Теперь нам предстоит перерыв на сборные, так что давайте воспользуемся шансом перевести дух и, надеюсь, вернуть некоторых игроков.

Мы не смогли довести некоторые моменты до конца. Мне очень понравился настрой команды. Это была важная игра, и мы хотели победить топ-соперника.

У нас в распоряжении будет несколько игроков. У меня будет несколько выходных, а потом я буду готовиться к финальному отрезку сезона», — приводит слова Артеты BBC.

Календарь и таблица АПЛ

У «Арсенала» теперь стало 58 зачетных баллов и второе место в турнирной таблице. У «Челси» осталось 49 очков и четвертое место.