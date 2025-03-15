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    «Мальорка» вырвала победу у «Эспаньола»

    «Мальорка» — «Эспаньол»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 28-го тура чемпионата Испании «Мальорка» победила «Эспаньол» со счетом 2:1

    «Мальорка»
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    «Мальорка»

    Ведат Мурики поразил собственные ворота на 53-й минуте, а Такума Асано смог сравнять счет на 65-й минуте. На 90+7-й минуте тот же Мурики с пенальти принес победу хозяевам.

    Футбол. Испания. Примера
    Мальорка — Эспаньол 1:1
    Голы: 0:1 Ведат Мурики (автогол) (53'), 1:1 Такума Асано (65'), 2:1 Ведат Мурики (пенальти) (90 + 7') Мальорка: Доминик Грейф, Пабло Маффео, Мартин Вальент, Антонио Раильо, Хоан Мохика, Мануэль Морланес (Омар Маскарель, 85'), Саму Кошта, Такума Асано (Валери Фернандес, 85'), Дани Родригес (Абдон Пратс, 76'), Серхи Дардер (Антонио Санчес, 90'), Ведат Мурики Эспаньол: Жоан Гарсия, Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Мараш Кумбула (Пере Милья, 90'), Омар Эль-Хилали, Роберто Фернандес (Валид Шеддира, 80'), Урко Гонсалес (Альваро Агуадо, 90'), Алекс Краль, Эдуардо Экспозито (Фернандо Калеро, 69'), Хавьер Пуадо, Jofre Carreras (Antoniu Roca, 81') Предупреждения: Омар Эль-Хилали (61'), Альваро Агуадо (90 + 10')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В активе «Мальорки» стало 40 очков и седьмое место. У «Эспаньола» осталось 28 баллов и 15-я строчка.

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