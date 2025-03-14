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    «Тоттенхэм» вышел в четвертьфинал ЛЕ, победив АЗ

    «Тоттенхэм» — АЗ: счет матча 3:1, обзор голов

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    В ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы английский «Тоттенхэм» смог победить голландский «АЗ» со счетом 3:1.

    Вильсон Одобер и Доминик Соланке
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    Вильсон Одобер и Доминик Соланке

    Этот результат позволил «шпорам» выйти в четвертьфинал, так как в первом матче АЗ выиграл со счетом 1:0.

    Главным героем этой встречи стал 20-летний французский полузащитник Вильсон Одобер, отличившийся на 26-й и 74-й минутах. Еще один мяч забил на 48-й минуте Джеймс Мэддисон.

    У гостей единственный гол на 63-й минуте забил Пеер Копмейнерс.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    Тоттенхэм — АЗ Алкмар 3:1
    Голы: 1:0 Вильсон Одобер (27'), 2:0 Джеймс Мэддисон (48'), 2:1 Пер Копмейнерс (63'), 3:1 Вильсон Одобер (74') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен (Арчи Грей, 61'), Джед Спенс, Педро Порро, Папе Сарр, Лукас Бергвалль (Бен Дэвис, 84'), Джеймс Мэддисон (Ив Биссума, 78'), Вильсон Одобер (Бреннан Джонсон, 78'), Доминик Соланке, Сон Хын Мин АЗ Алкмар: Ром-Джейден Овусу-Одуро, Давид Мёллер Вольфе, Алешандре Пенетра, Ваутер Гус (Кристиян Белич, 87'), Сеия Маикума (Свен Мейнанс, 80'), Пер Копмейнерс, Зико Бюрместер (Kees Smit, 68'), Йорди Класи, Эрнест Поку, Трой Пэрротт, Ибрахим Садик (Мес де Вит, 46')

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