«Тоттенхэм» — АЗ: счет матча 3:1, обзор голов

Вильсон Одобер и Доминик Соланке Фото: globallookpress.com
Этот результат позволил «шпорам» выйти в четвертьфинал, так как в первом матче АЗ выиграл со счетом 1:0.
Главным героем этой встречи стал 20-летний французский полузащитник Вильсон Одобер, отличившийся на 26-й и 74-й минутах. Еще один мяч забил на 48-й минуте Джеймс Мэддисон.
У гостей единственный гол на 63-й минуте забил Пеер Копмейнерс.
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Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
Тоттенхэм — АЗ Алкмар 3:1
Голы: 1:0 Вильсон Одобер (27'), 2:0 Джеймс Мэддисон (48'), 2:1 Пер Копмейнерс (63'), 3:1 Вильсон Одобер (74') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен (Арчи Грей, 61'), Джед Спенс, Педро Порро, Папе Сарр, Лукас Бергвалль (Бен Дэвис, 84'), Джеймс Мэддисон (Ив Биссума, 78'), Вильсон Одобер (Бреннан Джонсон, 78'), Доминик Соланке, Сон Хын Мин АЗ Алкмар: Ром-Джейден Овусу-Одуро, Давид Мёллер Вольфе, Алешандре Пенетра, Ваутер Гус (Кристиян Белич, 87'), Сеия Маикума (Свен Мейнанс, 80'), Пер Копмейнерс, Зико Бюрместер (Kees Smit, 68'), Йорди Класи, Эрнест Поку, Трой Пэрротт, Ибрахим Садик (Мес де Вит, 46')