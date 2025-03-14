«Тоттенхэм» — АЗ: счет матча 3:1, обзор голов

В ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы английскийсмог победить голландскийсо счетом 3:1.

Этот результат позволил «шпорам» выйти в четвертьфинал, так как в первом матче АЗ выиграл со счетом 1:0.

Главным героем этой встречи стал 20-летний французский полузащитник Вильсон Одобер, отличившийся на 26-й и 74-й минутах. Еще один мяч забил на 48-й минуте Джеймс Мэддисон.

У гостей единственный гол на 63-й минуте забил Пеер Копмейнерс.

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