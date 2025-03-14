КДК оставил в силе дисквалификацию Талалаева

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оставить в силе дисквалификацию главного тренера «Балтики»

«В соответствии с частью 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС — отказать ФК "Балтика" г. Калининград в удовлетворении заявления об отмене примененного судьей удаления к главному тренеру ФК "Балтика" г. Калининград Андрею Талалаеву», — сказано в заявлении на официальном сайте РФС.

52-летний специалист получил наказание в игре 23-го тура Первой лиги против «Ротора» (0:0). Это означает, что Талалаев не сможет присутствовать на лавке запасных в игре против «Тюмени» 16 марта.

Календарь и таблица ФНЛ

Калининградский клуб продолжает лидировать в таблице Первой лиги с 47 очками. Вторым идет «Торпедо» (44).