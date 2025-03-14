Cборная Испания объявила состав на матчи Лиги наций

Тренерский штаб сборной Испании во главе сназвал список футболистов, которые вызваны на предстоящие игры Лиги наций.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм»), Оскар Мингеса («Сельта»), Робен Ле Норман («Атлетико»), Пау Кубарси, Иньиго Мартинес (оба — «Барселона»), Рауль Асенсио («Реал»), Алекс Гримальдо («Байер»), Марк Кукурелья («Челси»).

Полузащитники: Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Микель Мерино («Арсенал»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Педри, Марк Касадо, Дани Ольмо (все — «Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино, Айосе Перес (оба — «Вильярреал»), Брайан Сарагоса («Осасуна»).

Нападающие: Ламин Ямаль, Ферран Торрес (оба — «Барселона»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Саму Омородион («Порту»), Альваро Мората («Галатасарай»).

Календарь и таблица Лиги наций

Испании предстоят две встречи против сборной Нидерландов (20 и 23 марта) в рамках четвертьфинала Лиги наций.