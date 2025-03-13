Артем Дзюба вызван в сборную России на матчи с Гренадой и Замбией

Стал известен окончательный состав сборной России на мартовский сбор.

Вратари: Евгений Ставер («Рубин», Казань), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба — «Ахмат», Грозный), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА, Москва), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург).

Полузащитники: Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Сергей Пиняев (оба — «Локомотив», Москва), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Иван Комаров («Ростов», Ростов-на-Дону), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Зелимхан Бакаев («Химки»).

Нападающие: Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара), Артём Дзюба («Акрон» Тольятти).

В рамках сбора сборная России сыграет со сборными Гренады и Замбии. Встречи пройдут 19 и 25 марта в Москве на стадионе «Динамо».