ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — ПСВРезультативная ничья не спасла ПСВ: «Арсенал» уверенно шагнул в четвертьфинал ЛЧ
    Все новости спорта

    Личка: Рассчитываю на Глебова в матче против «Локомотива»

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Динамо Локомотив
    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о состоянии новичка команды Данила Глебова.

    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»

    «Состояние Глебова? Сегодня он провел хорошую тренировку. Ахилл должен быть здоров на 90%. Но я буду ждать того, как он будет чувствовать себя завтра и послезавтра. Уверен, что после сегодняшней тренировки он будет продолжать работать с игроками, которые сегодня выходили на замену или не играли. Рассчитываю на него в матче против "Локомотива". Но не хочу говорить, что уверен на 100%.

    Как оценю форму Бителло? Он в оптимальных кондициях, у него нет проблем. На сборах он получил удар в колено и выпал на неделю. Когда выходил на игру в Махачкале, тоже жаловался на колено. Сегодня он сыграл 90 минут. Думаю, все будет нормально. Все зависит от него. Если он будет забивать голы и отдавать пасы, то будет играть, — передает слова Лички "Матч ТВ".

  • ЦСКА — «Динамо» 2:1. Онлайн
  • ЦСКА обыграл «Динамо» в Кубке России
  • Вчера

    • Напомним, что в зимнее трансферное окно Глебов перешел из "Ростова" в московское "Динамо".

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Определят ли «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» сильнейшего в основное время?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Медведев обыграет Фиса с разгромным счетом?
  • Фис — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Челси» шагнет в четверьтфинал Лиги конференций
  • «Челси» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фис — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Челси — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Миннесота — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры