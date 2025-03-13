Личка: Рассчитываю на Глебова в матче против «Локомотива»

Главный тренеррассказал о состоянии новичка команды

«Состояние Глебова? Сегодня он провел хорошую тренировку. Ахилл должен быть здоров на 90%. Но я буду ждать того, как он будет чувствовать себя завтра и послезавтра. Уверен, что после сегодняшней тренировки он будет продолжать работать с игроками, которые сегодня выходили на замену или не играли. Рассчитываю на него в матче против "Локомотива". Но не хочу говорить, что уверен на 100%.

Как оценю форму Бителло? Он в оптимальных кондициях, у него нет проблем. На сборах он получил удар в колено и выпал на неделю. Когда выходил на игру в Махачкале, тоже жаловался на колено. Сегодня он сыграл 90 минут. Думаю, все будет нормально. Все зависит от него. Если он будет забивать голы и отдавать пасы, то будет играть, — передает слова Лички "Матч ТВ".

Напомним, что в зимнее трансферное окно Глебов перешел из "Ростова" в московское "Динамо".