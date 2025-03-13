Аморим: Мы все еще можем попасть в Лигу чемпионов

Главный тренервысказался о планах команды на следующий сезон.

«У нас есть четкий план на следующий сезон. Мы все еще можем попасть в Лигу чемпионов. Это может изменить подготовку к следующему сезону. У нас есть план, и мы знаем, что делать.

С точки зрения того, каких игроков привозить. Лига Европы может все изменить в плане продажи футболистов, поэтому мы сосредоточены на турнире», — приводит слова Аморима пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» идет только на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Также команда продолжает участие в Лиге Европы, где в 1/8 финала играет с испанским «Реал Сосьедад».