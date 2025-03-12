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    Максим Глушенков«Ростов» — «Зенит» 0:1. Онлайн
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    «Зенит» победил «Ростов» в Кубке России с минимальным счетом

    «Ростов» — «Зенит»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В первом полуфинале Кубка России Путь РПЛ «Ростов» на своем поле уступил «Зениту» со счетом 0:1.

    Матео Кассьерра
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    Матео Кассьерра

    Единственный мяч на 79-й минуте с передачи Юрия Горшкова забил колумбиец Матео Кассьерра, который появился на поле в перерыве матча.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Ростов — Зенит 0:1
    Гол: 0:1 Матео Кассьерра (79') Ростов: Даниил Одоевский, Умар Сако, Максим Осипенко (Виктор Мелёхин, 46'), Николай Поярков, Алексей Сутормин (Илья Вахания, 46'), Алексей Колтаков, Даниил Шанталий, Константин Кучаев (Иван Комаров, 60'), Хорен Робертович Байрамян (Имран Азнауров, 82'), Роналдо (Егор Голенков, 60'), Мохаммад Мохеби Зенит: Денис Адамов, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Юрий Горшков (Страхиня Эракович, 84'), Ванья Дркушич, Вильмар Барриос, Ильзат Ахметов, Луис Энрике (Лусиано Гонду, 59'), Александр Соболев (Густаво Мантуан, 46'), Педро Родригес (Матео Кассьерра, 46'), Mimovic O. (Александр Ерохин, 68') Предупреждение: Николай Поярков (55')

    Ответная игра пройдет 16 апреля в Санкт-Петербурге.

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