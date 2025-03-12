ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Акрон» — «Спартак»Дзюба забил «Спартаку», но проиграл: красно-белые прошли «Акрон» в Кубке
    Все новости спорта

    ЦСКА обыграл «Динамо» М в первом матче полуфинала Кубка России

    ЦСКА — «Динамо» М: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Динамо ЦСКА
    ЦСКА одолел московское «Динамо» (2:1) в 1-м матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В составе армейцев голы записали на свой счет Секу Койта на 50-й минуте и Матвей Кисляк на 64-й минуте.

    Единственный гол у «Динамо» забил Дмитрий Скопинцев на 58-й минуте.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    ЦСКА — Динамо 2:1
    Голы: 1:0 Секу Койта (50'), 1:1 Дмитрий Скопинцев (58'), 2:1 Матвей Кисляк (64') ЦСКА: Владислав Тороп, Игорь Дивеев, Виллиан Роша (Матвей Лукин, 46'), Мойзес, Иван Обляков (Кристиян Бистрович, 77'), Матвей Кисляк, Аббосбек Файзуллаев, Адольфо Гайч, Тамерлан Мусаев (Сауль Гуарирапа, 77'), Секу Койта (Кирилл Глебов, 61'), Pjanic M. (Максим Мухин, 86') Динамо: Андрей Лунёв, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев (Даниэль Мишкич, 84'), Битело, Ярослав Гладышев (Arthur Gomes, 84'), Даниил Фомин, Caceres J., Aleksandrov D. (Элазар Даса, 71'), Smelov E. (Хорхе Карраскаль, 61'), Maouhoub E.

    Ответный матч между этими командами в рамках полуфинала Кубка России Пути РПЛ состоится 16-го апреля.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мадридское дерби получится результативным
  • «Атлетико» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.63
    •
  • Предоставит ли «Вилла» шанс отыграться «Брюгге»?
  • «Астон Вилла» — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Расслабится ли «Арсенал» в матче с ПСВ?
  • «Арсенал» — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 12 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Челси — Копенгаген
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Миннесота — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Панатинаикос
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры