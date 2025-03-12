ЦСКА — «Динамо» М: счет матча 2:1, обзор голов

одолел московское(2:1) в 1-м матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ.

В составе армейцев голы записали на свой счет Секу Койта на 50-й минуте и Матвей Кисляк на 64-й минуте.

Единственный гол у «Динамо» забил Дмитрий Скопинцев на 58-й минуте.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф ЦСКА — Динамо 2:1 Голы: 1:0 Секу Койта (50'), 1:1 Дмитрий Скопинцев (58'), 2:1 Матвей Кисляк (64') ЦСКА: Владислав Тороп, Игорь Дивеев, Виллиан Роша (Матвей Лукин, 46'), Мойзес, Иван Обляков (Кристиян Бистрович, 77'), Матвей Кисляк, Аббосбек Файзуллаев, Адольфо Гайч, Тамерлан Мусаев (Сауль Гуарирапа, 77'), Секу Койта (Кирилл Глебов, 61'), Pjanic M. (Максим Мухин, 86') Динамо: Андрей Лунёв, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев (Даниэль Мишкич, 84'), Битело, Ярослав Гладышев (Arthur Gomes, 84'), Даниил Фомин, Caceres J., Aleksandrov D. (Элазар Даса, 71'), Smelov E. (Хорхе Карраскаль, 61'), Maouhoub E.

Ответный матч между этими командами в рамках полуфинала Кубка России Пути РПЛ состоится 16-го апреля.