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    «Атлетико» — «Реал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов «Атлетико» — «Реал»

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    «Атлетико» — «Реал»
    «Атлетико» на своем поле примет «Реал» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом мадридского дерби можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Атлетико»

    «Атлетико» занял пятое место на общем этапе Лиги Чемпионов, набрав 18 очков в 8-ми матчах. Мадридцы одержали 6 побед и дважды уступили, при этом разница забитых и пропущенных мячей составила 20:12.

    В 1/8 финала «Атлетико» получил в соперники действующего обладателя трофея — «Реал». В первом матче «мадридцы» уступили со счетом 1:2 и теперь постараются отыграть гандикап на домашнем поле.

    В чемпионат Испании «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице. В крайнем туре подопечные Диего Симеоне проиграли в гостях «Хетафе» — 1:2.

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    «Реал»

    «Реал» завершил общий этап Лиги Чемпионов на 11-м месте и не смог напрямую пробиться в 1/8 финала. «Сливочные» набрали 15 очков, одержав 5 побед при трех поражениях, забив 20 голов и пропустив 12 мячей в свои ворота.

    В стыковых матчах «Реал» прошел «Манчестер Сити» благодаря победам в обоих матчах — 3:2 в гостях и 3:1 дома. Первый матч 1/8 финала против «Атлетико» также завершился в пользу действующих победителей Лиги Чемпионов — 2:1.

    «Реал» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионате Испании, имея равное количество очков с «Барселоной» (57), сыграв на один матч больше. В крайнем туре «сливочные» дома переиграли «Райо Вальекано» со счетом 2:1.

    Личные встречи

    В последних 10-ти матчах на счету «Реала» 4 победы, «Атлетико» оказался сильнее в 2-х случаях и еще четырежды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Реал» с коэффициентом 2.63.

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