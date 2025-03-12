12 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Атлетико» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Реал» Мадрид, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» неплохо выглядят в Лиге чемпионов. Основной раунд главного турнира Старого Света команда завершила на 5 позиции.

При этом «Атлетико» набрал 18 очков в 8 матчах турнира. А вот забила команда Диего Симеоне 20 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела крайне неудачно. «Матрасники» уступили «Хетафе» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Реала» (1:2). А вот поединок с «Атлетиком» завершился натужной викторией (1:0).

Вообще, в 5 последних матчах «Атлетико» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Коке — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Команда Симеоне в нынешнем сезоне преуспевает. В Примере «матрасники» находятся на 3 месте турнирной таблицы.

Поединки с «Реалом» для команды традиционно складываются непросто. В пяти последних очных встречах «Атлетико» победил и уступил по разу.

И уж совсем очевидно, что подопечные Симеоне стремглав понесутся в атаку. Наверняка свое веское слово скажет опытный Антуан Гризманн.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» в нынешней Лиге чемпионов выглядят не столь уверенно. Основной раунд команда завершила на 11 месте табели о рангах.

Причем «Реал» Мадрид в 8 турах разжился 15 зачетными баллами. А вот отличились мадридцы 20 забитыми мячами в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела продуктивно. «Сливочные» переиграли «Райо Вальекано» (2:1).

А вот до того команда переиграла «Атлетико» (2:1). Зато чуть раньше «сливочные» были биты «Бетисом» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл 4 победы. В них игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Даниэль Карвахаль, Дани Себальос — травмированы.

Состояние команды: «Сливочные» ныне находятся в довольно приличных кондициях. Команда Карло Анчелотти победила в 2 своих последних матчах.

В своем чемпионате «Реал» Мадрид также вполне преуспевает. Там «сливочные» пребывают на 2 позиции, привычно борясь за чемпионство.

Весьма результативный сезон выдает Килиан Мбаппе. Форвард настрелял 18 мячей в Примере, присовокупив к ним еще 7 в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Гандикап у «сливочных» не столь серьезный, да и вообще, у команды Анчелотти забивать есть кому.

Статистика для ставок

«Сливочные» не проигрывали «Атлетико» в 4 последних очных встречах

«Реал» Мадрид победил в 2 своих последних поединках

В первом поединке «Реал» Мадрид переиграл «Атлетико» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Матрасники» явно будут активно атаковать, да и оппонент не собирается лишь отсиживаться в тылах.

«Атлетико» непременно нужно рисковать, да и «сливочные» нынче пребывают в весьма неплохих кондициях.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом поединке на двоих наколотят более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 4.50