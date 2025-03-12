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    Мадридское дерби получится результативным

    «Атлетико» — «Реал» Мадрид: прогноз на Лигу чемпионов 12 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Реал» Мадрид
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    Килиан Мбаппе
    12 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Атлетико» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Реал» Мадрид, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 12 Марта 2025 года

    Атлетико

  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
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    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Матрасники» неплохо выглядят в Лиге чемпионов. Основной раунд главного турнира Старого Света команда завершила на 5 позиции.

    При этом «Атлетико» набрал 18 очков в 8 матчах турнира. А вот забила команда Диего Симеоне 20 мячей в ворота соперников.

    Атлетико — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела крайне неудачно. «Матрасники» уступили «Хетафе» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от «Реала» (1:2). А вот поединок с «Атлетиком» завершился натужной викторией (1:0).

    Вообще, в 5 последних матчах «Атлетико» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Коке — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Команда Симеоне в нынешнем сезоне преуспевает. В Примере «матрасники» находятся на 3 месте турнирной таблицы.

    Поединки с «Реалом» для команды традиционно складываются непросто. В пяти последних очных встречах «Атлетико» победил и уступил по разу.

    И уж совсем очевидно, что подопечные Симеоне стремглав понесутся в атаку. Наверняка свое веское слово скажет опытный Антуан Гризманн.

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: «Сливочные» в нынешней Лиге чемпионов выглядят не столь уверенно. Основной раунд команда завершила на 11 месте табели о рангах.

    Причем «Реал» Мадрид в 8 турах разжился 15 зачетными баллами. А вот отличились мадридцы 20 забитыми мячами в ворота соперников.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела продуктивно. «Сливочные» переиграли «Райо Вальекано» (2:1).

    А вот до того команда переиграла «Атлетико» (2:1). Зато чуть раньше «сливочные» были биты «Бетисом» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл 4 победы. В них игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Даниэль Карвахаль, Дани Себальос — травмированы.

    Состояние команды: «Сливочные» ныне находятся в довольно приличных кондициях. Команда Карло Анчелотти победила в 2 своих последних матчах.

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    В своем чемпионате «Реал» Мадрид также вполне преуспевает. Там «сливочные» пребывают на 2 позиции, привычно борясь за чемпионство.

    Весьма результативный сезон выдает Килиан Мбаппе. Форвард настрелял 18 мячей в Примере, присовокупив к ним еще 7 в Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Гандикап у «сливочных» не столь серьезный, да и вообще, у команды Анчелотти забивать есть кому.

    Статистика для ставок

    • «Сливочные» не проигрывали «Атлетико» в 4 последних очных встречах

    • «Реал» Мадрид победил в 2 своих последних поединках

    • В первом поединке «Реал» Мадрид переиграл «Атлетико» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Матрасники» явно будут активно атаковать, да и оппонент не собирается лишь отсиживаться в тылах.

    «Атлетико» непременно нужно рисковать, да и «сливочные» нынче пребывают в весьма неплохих кондициях.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом поединке на двоих наколотят более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 4.50

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    «Атлетико» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставка за 2.63, статистика, коэффициенты матча 12.03.202523:00. Мадридское дерби получится результативным
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