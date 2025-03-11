Семак: «Зенит» отправляется в Ростов-на-Дону за победой

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Встреча начнется 12 марта в 18:15 мск.

«К сожалению, есть микроповреждения, которые не позволят некоторым нашим игрокам принять участие в кубковой встрече. Есть и другие аспекты, которые мы должны учитывать. Поэтому насколько серьезной будет ротация, окончательно определимся после предыгровой тренировки.

Насколько изменилась игра "Ростова" после ухода Валерия Карпина? Исходя из того, что мы видим, и тех полей, на которых приходится играть, модель осталась прежней. Возможно, игра "Ростова" чуть упростилась, стало больше борьбы, но рисунок остался. Команда действует в привычной для себя манере и на сегодня играет достаточно хорошо.

Сейчас у Кубка России такой формат со своими плюсами и минусами. Мы едем в Ростов, чтобы постараться победить. Именно так подходим к каждому матчу, независимо от турнира. То же самое относится и игрокам "Ростова". Поэтому все футболисты, оказавшиеся на поле, будут действовать в полную силу», — сказал Семак «Матч ТВ».