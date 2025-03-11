«Ливерпуль» на своем поле примет «ПСЖ» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» вышел в плей-офф Лиги Чемпионов, заняв первое место на общем этапе. Команда выиграла 7 из 8-ми матчей, забив 17 голов и пропустив 5 мячей в свои ворота.

В 1/8 финала подопечным Арне Слота достался «ПСЖ». В первом матче неделю назад «Ливерпуль» уступил парижанам по всем статистическим показателям, кроме голов. «Красные» забили в конце встречи благодаря точному удару Эллиотта и забрали победу — 1:0.

«Ливерпуль» уверенно лидирует в АПЛ с отрывом в 15 очков от второго места. В крайнем туре мерсисайдцы на «Энфилде» разобрались с «Саутгемптоном» (3:1), а до этого также дома всухую обыграли «Ньюкасл» — 2:0.

«ПСЖ»

«ПСЖ» с трудом пробился в плей-офф Лиги Чемпионов, заняв лишь 15-е место на общем этапе. Парижане набрали 13 очков, одержав 4 победы при одной ничьей и 3-х поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составила 14:9.

В стыковых матчах «ПСЖ» встретился с «Брестом», не оставив соотечественникам ни единого шанса (3:0 в гостях и 7:0 дома). Затем в 1/8 финала подопечным Луиса Энрике достался «Ливерпуль» и в первом матче парижане уступили со счетом 0:1, несмотря на доминирование на поле.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, оторвавшись от второго места уже на 16 очков. В крайнем туре Лиги 1 парижане разгромили на выезде «Ренн» со счетом 4:1.

Личные встречи

Команды трижды встречались между собой. «Ливерпуль» выиграл два раза, у «ПСЖ» одна победа.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «ПСЖ» с коэффициентом 2.20.