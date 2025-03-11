До матча
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» вышел в плей-офф Лиги Чемпионов, заняв первое место на общем этапе. Команда выиграла 7 из 8-ми матчей, забив 17 голов и пропустив 5 мячей в свои ворота.
В 1/8 финала подопечным Арне Слота достался «ПСЖ». В первом матче неделю назад «Ливерпуль» уступил парижанам по всем статистическим показателям, кроме голов. «Красные» забили в конце встречи благодаря точному удару Эллиотта и забрали победу — 1:0.
«Ливерпуль» уверенно лидирует в АПЛ с отрывом в 15 очков от второго места. В крайнем туре мерсисайдцы на «Энфилде» разобрались с «Саутгемптоном» (3:1), а до этого также дома всухую обыграли «Ньюкасл» — 2:0.
«ПСЖ»
«ПСЖ» с трудом пробился в плей-офф Лиги Чемпионов, заняв лишь 15-е место на общем этапе. Парижане набрали 13 очков, одержав 4 победы при одной ничьей и 3-х поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составила 14:9.
В стыковых матчах «ПСЖ» встретился с «Брестом», не оставив соотечественникам ни единого шанса (3:0 в гостях и 7:0 дома). Затем в 1/8 финала подопечным Луиса Энрике достался «Ливерпуль» и в первом матче парижане уступили со счетом 0:1, несмотря на доминирование на поле.
«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, оторвавшись от второго места уже на 16 очков. В крайнем туре Лиги 1 парижане разгромили на выезде «Ренн» со счетом 4:1.
Личные встречи
Команды трижды встречались между собой. «Ливерпуль» выиграл два раза, у «ПСЖ» одна победа.
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